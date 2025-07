ISTIA D’OMBRONE – L’erba alta e secca, con questo caldo, può essere pericolosa. A dirlo un lettore, Giampiero, che lamenta la situazione del parcheggio di via Moscona, a Istia d’Ombrone.

«Voglio sottolineare la pericolosa situazione che si è venuta a creare nel parcheggio: erba secca piante di ogni tipo ignorate dalla ditta che nel mese scorso ha tagliato le erbacce in prossimità delle scuole, ignorando il parcheggio dove auto in sosta sono in pericolo per un eventuale incendio».