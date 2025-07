RIBOLLA – “Amo il caldo e se facesse ancora più caldo sarei ancora più felice”. Nelle parole di Michele Massa, Vitam In Cmf, è raccontato il quinto Trofeo Gualtiero Luzzetti (foto di Roberto Malarby), gara di ciclismo amatoriale Uisp targata Team Marathon Bike, con il patrocinio della Provincia di Grosseto e supportata dalla Banca Tema e dalla Cantina Vini di Maremma, che proponeva tre giri sull’ormai tradizionale percorso Ribolla-Pian dei Bichi-Braccagni-Magia-Castellaccia, con l’arrivo sull’ascesa di Montemassi. “Siamo andati in fuga dall’inizio – racconta Massa – poi all’ultimo giro ci siamo avvantaggiati in tre, è rientrato Basile e alla fine è stata volata, in cui sono riuscito a battere Labate”.

La fuga giusta, come raccontato dal vincitore, parte sin dalle prime battute, con nove uomini che si avvantaggiano sfidando il caldo feroce, reso più sopportabile dal vento. In volata Massa la spunta su Emanuele Labate del Team Stefan, Tiziano Mura del Cicli Falaschi e Roberto Basile del Team Marathon Bike. Staccati di pochi secondi gli altri, tra cui l’ottimo Adriano Nocciolini che – nono assoluto – conquista il successo nella seconda fascia. “Devo ringraziare mio babbo che mi ha passato una borraccia nell’ultimo giro – sorride Nocciolini – perché faceva veramente caldo. Per noi la bici è una passione di famiglia, così trovo anche la voglia di venire a correre con una giornata torrida. Poi a casa c’è la mamma che mi dice di non fare troppa fatica, ma si sa: la mamma è sempre la mamma”.

Prima di Nocciolini si piazzano al quinto posto Tommaso Conforti, Domestic Street Racing, Mario Calagreti, Team Alpin Massinelli, Andrea Amorevoli, Bassibike e Alberto Meliga, Team Stefan; decimo invece è Fabrizio Mariottini, Vam Cycling Club.

Applausi per tutti i 71 al via, anche da parte di Marco Luzzetti: “E’ andato tutto bene – afferma – siamo già alla quinta edizione di questo trofeo, la partecipazione è stata di livello importante e vogliamo migliorare ancora”.

Questi i vincitori di categoria: Meliga (Elite); Labate (M1), Conforti (M2), Vincenzo Borzi (Vam Cycling Team), Massa (M4), Nocciolini (M5), Daniele Macchiaroli, Gs Emicicli (M6), Francesco Garuzzo (Gs Hairglam), Maurizio Zannoni, Maplast Potenza Picena (M8), Marianna Paci, Ciclistica Senese (Donne).