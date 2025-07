ISOLA DEL GIGLIO – Il 6 luglio 2025, dalle 9 alle 13, il Cisom (Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta) sarà presente a

Giglio Porto in Via Umberto I, Piazza della Dogana con il suo gazebo per un evento speciale dedicato alla prevenzione delle malattie cardiovascolari.

Il gruppo Grosseto di Cisom, con i suoi volontari, di cui due sanitari (infermieri), effettuerà controlli e screening gratuiti sia per la popolazione dell’Isola del Giglio che per gli ospiti. Questa iniziativa, eseguita dal Cisom, gode del patrocinio del Comune di Isola del Giglio e del supporto del circolo nautico Isola del Giglio “Comandante Loris Rum”.

Servizi offerti gratuitamente:

• Misurazione della pressione arteriosa

• Controllo del colesterolo

• Controllo della glicemia

Il Cisom ha a cuore la salute di tutti e si impegna a fornire supporto e assistenza. Partecipare a questo evento non solo offre l’opportunità di prendersi cura della propria salute, ma rappresenta anche un gesto di vicinanza verso la comunità gigliese.