CAMPAGNATICO – Dopo ben 41 anni dal diploma i “ragazzi” della quinta F dell’Itc Fossombroni (anno 1984) si sono ritrovati venerdì scorso per una cena conviviale in un giardino di Campagnatico.

Sulle note delle indimenticabili hit degli anni ‘80 la serata è andata avanti con un’energia bella e contagiosa fino a tardi, fra saluti, risate, ricordi e aneddoti.

“A rinfrescare la memoria e scaldare il cuore – raccontano -, un suggestivo video, ricreato con le foto di quegli anni spensierati, le gite, i ritrovi, gli scherzi… Quanta nostalgia in quelle immagini ormai sbiadite, eppure così ricche di emozioni. E poi tutti intorno ad un’altra sorpresa, la torta!”.

Sì perché per alcuni di loro è stata anche l’occasione perfetta per spegnere le 60 candeline del compleanno. Ed eccoli, i “ragazzi” della VF, con indosso le magliette, stampate a sorpresa per l’evento, in posa proprio come nella foto di classe scattata 41 anni fa.

“Sul finire della serata, sembrava quasi che nessuno volesse più lasciare quel momento magico. E così ancora gli ultimi saluti, gli ultimi abbracci e la promessa: ‘Non perdiamoci di vista’”.

Una splendida occasione per salire sulla nuvoletta dei ricordi più belli e, chissà, forse qualcuno, a distanza di giorni, non vuole ancora scendere.