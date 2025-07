GROSSETO – La Maremma tiene alta la bandiera della tradizione culinaria toscana nel torneo nazionale Pasta Pazza, dove i Tortelli maremmani si sono guadagnati un posto tra i migliori 32 primi piatti d’Italia. Dopo aver superato le Caserecce alla Norma al primo turno e i Cannelloni ricotta e spinaci al secondo, ora affrontano una nuova sfida per continuare la corsa verso il titolo di primo piatto più amato.

Da domenica 30 giugno prende il via il terzo turno del torneo culinario che sta infiammando le forchette (e le chat) degli italiani.

Rimangono in gara 32 primi piatti, uno più appetitoso dell’altro, che si sfideranno ogni giorno in scontri a eliminazione diretta fino al 15 luglio. In palio c’è un posto tra i magnifici 16 del quarto turno. Si vota come sempre sul canale Telegram ufficiale t.me/pastapazza, ma da oggi è possibile farlo anche su Instagram: https://www.instagram.com/pastapazza_byvivere/.

Ecco i primi ancora in gara: Spaghetti alla carbonara, Pappardelle al cinghiale, Spaghetti alle vongole, Spaghetti all’amatriciana, Lasagne alla bolognese, Vincisgrassi, Gramigna con salsiccia, Tortelli maremmani al ragù, Cannelloni ripieni (carne), Spaghetti allo scoglio, Tagliatelle al ragù, Fettuccine con porcini e speck, Tagliatelle ai frutti di mare, Ziti al ragù napoletano, Linguine all’astice, Strozzapreti al ragù di salsiccia, Casoncelli alla bergamasca, Rigatoni alla gricia, Mezze maniche salsiccia e pomodoro, Cappelletti in brodo, Spaghetti pomodoro e basilico, Strozzapreti allo scoglio, Maccheroncini al fumé, Tagliatelle al tartufo, Penne alla vodka, Pasta al forno, Ravioli al ragù, Gnocchi alla sorrentina, Calamarata, Tortellini pppf, Tonnarelli cacio e pepe, Tortellini in brodo.

I dati parlano chiaro: dominano i piatti di carne (21 su 32), ma resistono con forza anche i primi di pesce (7) e alcune ottime scelte vegetariane (4). Le paste lunghe — spaghetti, tagliatelle, linguine — guidano la classifica con 19 ricette, mentre le paste corte si difendono con 13 piatti dal carattere deciso.

Il Lazio si conferma la patria della pasta: carbonara, amatriciana, gricia e cacio e pepe sono tutte ancora in corsa. Ma non mancano sfidanti agguerriti da ogni angolo d’Italia, dai vincisgrassi marchigiani ai casoncelli bergamaschi, fino ai profumi di mare della calamarata napoletana.

Tra i grandi assenti di questa fase, le orecchiette alle cime di rapa, eliminate dagli gnocchi alla sorrentina, e le trenette al pesto, battute dai maccheroncini al fumé. Fuori anche i pici al ragù di cinta senese, sconfitti dalle linguine all’astice.

Secondo alcuni siti di scommesse inglesi non accessibili dall’Italia, i piatti favoriti per la vittoria finale sarebbero gli spaghetti alla carbonara, le pappardelle al cinghiale e gli spaghetti alle vongole. Ma in una gara come questa, si sa, anche il più classico dei piatti può essere battuto da un outsider.

Il terzo turno è servito. Buon voto — e buon appetito.

Pasta Pazza è un torneo popolare online nato per gioco e diventato, sfida dopo sfida, una vera e propria tradizione. A sfidarsi non sono chef o ristoranti, ma i primi piatti simbolo della cucina italiana, scelti e votati direttamente dal pubblico. Ogni giorno due ricette si affrontano in un duello a eliminazione diretta, fino a incoronare il primo più amato d’Italia. Un modo divertente per celebrare la varietà, la creatività e il gusto della nostra tavola.