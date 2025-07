GROSSETO – Oggi, martedì 1° luglio 2025, la provincia di Grosseto vivrà una giornata di bel tempo, cielo sereno e temperature elevate. Domani, mercoledì 2, si manterrà il caldo ma con sviluppo di nubi pomeridiane e rischio di temporali soprattutto sui rilievi dell’Amiata e dell’Appennino.

Condizioni meteo di oggi – martedì 1 luglio

Le previsioni di 3BMeteo indicano cielo sereno per l’intera giornata. A Grosseto centro urbano la temperatura oscillerà tra una minima di 21°C e una massima di circa 36–37°C. Venti deboli al mattino e moderati nel pomeriggio, con situazioni di afa.

Localmente:

Nord provincia (Follonica, Massa Marittima) : prevalenza di sole, massime attorno a 35°C, assenza di piogge.

Centro (Grosseto città) : clima simile, con 20–21°C di minima e punte di 36–37°C.

Amiata : giornata calda ma leggermente più fresca in quota (massime intorno ai 30–32°C), con cumuli pomeridiani e possibili brevi rovesci.

Sud provincia (Orbetello, Monte Argentario): soleggiamento prevalente, temperature fra 34 e 36°C, mare poco mosso.

Non sono attese allerte meteo particolari per pioggia o vento, ma permane un generale stato di vigilanza per l’afa.

Le previsioni per domani – mercoledì 2 luglio

Secondo le rilevazioni di 3BMeteo, domani sarà ancora soleggiato, con temperature che varieranno tra 22°C e 35–36°C nel centro urbano.

Il CFR Toscana segnala: mattino con cielo sereno o poco nuvoloso su tutta la provincia. Nel pomeriggio sviluppo di cumuli sui rilievi appenninici e sull’Amiata, con possibili brevi rovesci e isolati temporali.

Per area:

Nord : stabile al mattino, aumento della nuvolosità in serata su Massa Marittima, rischio di rovesci deboli.

Centro : Grosseto in città sarà soleggiato; possibili addensamenti sui rilievi intorno all’Amiata, ma difficilmente interesseranno il capoluogo.

Amiata : maggiore probabilità di rovesci o temporali pomeridiani, con massime intorno a 30°C.

Sud: cielo sereno al mattino, venti leggeri, mare poco mosso, temperature fino a 34°C.

Consigli per i prossimi due giorni

Rimanere idratati e limitare le attività all’aperto nelle ore più calde.

Usare protezione solare e indumenti leggeri.

Se domani ci si sposta sui rilievi, portare un giubbotto leggero e prepararsi a improvvisi rovesci.

Le previsioni comune per comune

Per conoscere le previsioni per le prossime ore e prossimi giorni della provincia di Grosseto, Comune per Comune, potete consultare anche il servizio meteo de IlGiunco.net: www.ilgiunco.net/meteo/. Qui trovate tante informazioni interessanti, dalle temperature all’intensità del vento.

Fonte: 3BMeteo