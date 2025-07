TALAMONE – Il profumo di salsedine e la promessa di una giornata spensierata hanno riempito l’aria questa domenica, quando il litorale orbetellano ha ospitato la prima prova del campionato sociale dell’ASD Diportisti Sportivi di Talamone nella specialità della traina costiera amatoriale. “Dimenticate la tensione agonistica dei grandi tornei – hanno raccontato i Diportisti, sportivi ma anche folkloristici – qui l’unico trofeo veramente ambito è stato il buonumore, la compagnia e, magari, qualche preda per la successiva grigliata! (magari). Già prima dell’orario prefissato per il briefing pregara, il pontile si è animato di un fermento contagioso. Non c’erano atleti professionisti con attrezzature costosissime e sguardi concentrati, bensì un gruppo di amici accomunati da una passione genuina per il mare e da una sana dose di autoironia.

“Per noi è prima di tutto un’occasione per stare insieme,” ha commentato sorridendo Riccardo, presidente dell’ASD. “L’anno scorso, alla prima, non abbiamo preso nemmeno una lisca, ma le risate non sono mancate. E quest’anno puntiamo al record…”. Visto il vento di Grecale il pescatore più anziano del circolo, Giancarlo, ha ricordato a tutti che “di Grecale e di Tramontana il pesce sta nella tana”….e così è stato!!”.

Il racconto continua col momento della pesatura: “L’atmosfera era un tripudio di battute e commenti spiritosi. C’è chi ha presentato con orgoglio un piccolo pupazzo del pesciolino Nemo e chi ha esibito un secchio vuoto giustificandosi con un ‘avevamo preso un pesce enorme, ma ci ha fatto un’offerta che non potevamo rifiutare e l’abbiamo liberato!’. Le vere “catture” della giornata sono state le risate, i volti abbronzati e la consapevolezza di aver trascorso un tempo prezioso in compagnia”.

“È bello vedere come la passione per la pesca possa unire le persone in modo così leggero e divertente – ha detto il signor Roberto, uno dei partecipanti – Non ci interessa chi vince o chi perde, l’importante è promuovere il rispetto per il mare e lo spirito di aggregazione”.

La gara di traina costiera amatoriale si conferma così un appuntamento imperdibile per chi cerca non solo l’emozione della pesca, ma soprattutto la gioia di condividere un pezzo di mare e di vita con il sorriso sulle labbra. Il prossimo appuntamento è già fissato a domenica 20 luglio, con la promessa di ancora più risate e forse qualche pesce in più.