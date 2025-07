CIVITELLA PAGANICO – È diventata una mascotte per chi lavora al raddoppio della Senese, e in molti l’hanno vista e fotografata mentre brucava erba poco distante dalla strada. Senza mai entrare in strada, perfettamente a proprio agio. Più volte avvistata nel comune di Civitella Paganico, dove c’è una piccola galleria su cui si sta lavorando per il raddoppio. In molti si sono preoccupati per lei: «Poverina non può stare lì, va salvata».

Un tam tam che purtroppo non ha giovato all’animale. Adesso c’è chi vuole catturarla, ma, essendo inselvatichita, il rischio è che l’unico modo per non farla fuggire sia rinchiuderla in una gabbia. O, peggio, sopprimerla.

È una cittadina di Civitella Paganico a segnalare la situazione con preoccupazione. «La capra, forse un montone, è scappata chissà da dove circa cinque anni fa. O almeno, è da allora che sono arrivati i primi avvistamenti. Vive libera, in simbiosi con la natura. È stata vista anche vicino a dei predatori, probabilmente si tratta di un maschio, è forte, è resiliente, è abituato a vivere libero».

Purtroppo le troppe segnalazioni non hanno giovato all’animale. «C’è chi ha chiesto che venisse tolta da lì, che potrebbe essere un pericolo (in realtà l’animale non è mai saltato in strada e non è più pericoloso di un daino o di un cinghiale. Inoltre si tiene ben lontano dagli umani). La Asl si sarebbe detta incompetente, così come la Polizia provinciale: è una capra, un animale domestico, non un selvatico. Il tutto sarebbe ricaduto in capo al Comune, che, costretto a fare qualcosa per risolvere la cosa, avrebbe dato un incarico di ricerca ad una ditta specializzata che dovrebbe appostarsi, aspettarla, e, in caso decida di farsi viva, sparare un dardo soporifero all’animale. Il tutto per la modica cifra di circa 4mila euro per circa 4 giorni di lavoro. Mille al giorno».

Ovviamente, ammesso e non concesso che la capra si faccia vedere. E poi? stiamo parlando di un animale ormai abituato alla vita libera. Dove lo metteranno? Ovunque fosse tenterà di fuggire, potrebbe non essere adatta a rientrare in un gregge. Se non volesse restare? La si mette in gabbia? Oppure, alla fine, la si sopprime? Non sarebbe stato meglio lasciarla stare lì dov’è?

«Insomma – racconta la lettrice che ci ha contattato – una spesa folle (tolta ai cittadini) per mettere in gabbia una capra che non è più pericolosa di un daino e di un capriolo. Metterla in gabbia quando lei vuole stare libera. Magari sopprimerla perché non vuole vivere in cattività. La trovo veramente un’assurdità senza senso, oltre che una crudeltà verso questo povero animale».