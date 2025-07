GROSSETO – Domenica 29 giugno il Lions Club Alta Maremma sì è ritrovato nella suggestiva località del ristorante Amorvino Tenuta Fertuna, nel comune di Gavorrano, per la cerimonia del passaggio della campana tra il presidente uscente Claudio Pacella e il presidente entrante Adriano Mazzone.

“Presenti – dicono dal Lions -numerosi soci e graditi ospiti tra cui il past governatore Antonino Poma, il presidente di zona Andrea Coli, il presidente del Centro Studi per il Lionismo Roberto Breschi, il presidente del Lions Club Grosseto Host Michele Ferraro e il presidente del Lions Club Salebrum Elisa Ginanneschi. Claudio Pacella, prima di passare la parola al neo presidente, ha elencato quelle che sono state le attività svolte dal Club durante la sua annata, come la presentazione a Massa Marittima del libro ‘Storie di viaggi e viaggiatori nella Maremma piombinese’ di Marco Paperini, il concerto di arie di Giacomo Puccini, presso la Fondazione Museo Santa Cecilia a Massa Marittima per commemorare i cento anni dalla sua scomparsa, la lettura e lo storytelling del Cantico delle Creature da parte di Giacomo Moscato presso il Teatro Fonderia Leopolda a Follonica, in occasione degli ottocento anni dalla stesura dell’opera da parte di San Francesco d’Assisi”.

“Inoltre ricordiamo l’incontro sulla storia e il futuro della cosmesi con il professor Marco Andreassi, docente dell’Università degli studi di Siena e la conferenza tenuta dal socio Lions Roberto Cavagna, medico specialista in dermatologia, alla Sala Tirreno a Follonica sulla salute della pelle, non tralasciando il rifornimento costante dello Scaffale della solidarietà rivolto all’infanzia e del pozzetto dei prodotti congelati, la raccolta degli occhiali da vista e l’addestramento dei cani per non vedenti. Infine è doveroso ricordare anche l’Interclub “Codice Rosa” grazie al quale sono stati donati ai Pronto Soccorso degli ospedali della Toscana dei Kit di prima necessità per le donne vittime di violenza”.

Dopo il passaggio della campana, il presidente Adriano Mazzone ha presentato la nuova squadra che lo affiancherà quest’anno: segretario Maurizio Spagnesi, tesoriere Marco Francioli, cerimoniere Luigi Costagli, censore Ezio Puggelli, addetto stampa Giorgio Testini, 1°vice presidente Davide Calabrese, 2° vice presidente Achille Aguggeri;

“Successivamente – prosegue il Lions – ha tracciato quello che sarà il suo programma, anche stavolta ricco di iniziative, nella migliore tradizione del nostro Club, sempre avendo ben impresso il nostro motto ‘We Serve’. Il Lions Club Alta Maremma infine ha ottenuto importanti deleghe nel distretto toscano per l’annata 2025-26: Bruno Bernardini presidente della zona M di Grosseto con 4 clubs, Ezio Puggelli coordinatore per un service ambientale da effettuare in ogni città della Toscana, Maurizio Spagnesi coordinatore service Disabilità e Inclusione, Achille Aguggeri formatore soci lions”.