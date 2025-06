GROSSETO – La grande boxe torna a Grosseto, come ogni anno, e si prepara ad accendere l’estate maremmana. Piazza Duomo è pronta a prendersi la scena con il campionato Mediterraneo WBC dei pesi super leggeri. Quello in programma venerdì 4 luglio, con inizio alle 20:30, si preannuncia come un grande evento collocato nella centralissima piazza cittadina, grazie alla collaborazione tra Rosanna Conti Cavini Boxe, Comune di Grosseto e Pugilistica Grossetana Umberto Cavini. “Siamo orgogliosi – dichiarano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore allo sport Fabrizio Rossi – di accogliere ancora una volta nel cuore della nostra città la grande boxe, con un evento sportivo di rilievo internazionale come il Campionato Mediterraneo WBC dei pesi superleggeri nella cornice di piazza Duomo. Un appuntamento ormai entrato tra i grandi classici dell’estate grossetana, capace di coniugare sport, spettacolo e aggregazione. È un’occasione per valorizzare i talenti locali e per celebrare l’importante tradizione pugilistica della nostra città, portata avanti con competenza e dedizione dall’organizzazione Rosanna Conti Cavini Boxe e dalla Pugilistica Grossetana Umberto Cavini. Invitiamo cittadini, famiglie e appassionati a partecipare a questa straordinaria serata di sport aperta a tutti”.

Sport, spettacolo e intrattenimento quindi, per uno show messo in piedi dall’organizzazione Rosanna Conti Cavini Boxe. Per la promoter internazionale ci sono oltre quaranta anni di storia pugilistica di altissimo livello, da mettere al servizio di un evento creato “in casa”, appositamente per il pubblico grossetano. «Teniamo molto a questo evento – dice la promoter internazionale Rosanna Conti Cavini – perché si svolge nella nostra città, come avrebbe voluto mio marito Umberto che ha sempre portato il nome di Grosseto nel mondo. Saremo presenti in una bellissima piazza cittadina, con una lunga tradizione di storia, per una avvincente serata di sport». Main event della serata l’assegnazione del Campionato Mediterraneo WBC dei pesi super leggeri. Sul ring salirà il campione italiano in carica Stefano Ramundo, guidato dal maestro Davide Di Meo. Il pugile della scuderia Conti Cavini, che a referto vanta sedici vittorie (di cui tre per KO) e due sconfitte, sarà opposto al trentunenne francese Samy Khellas, giunto all’appuntamento con sette vittorie (una per KO), sei sconfitte e quattro pari. “Ci attendiamo un grande match – aggiunge la manager Monia Cavini – un confronto equilibrato che sfugge a qualsiasi pronostico. Per Stefano vincere il titolo Mediterraneo significherebbe entrare nel ranking WBC, con la possibilità di accedere a sfide europee e mondiali. Un trampolino di lancio molto importante”.

Le operazioni di peso sono previste per il 3 luglio all’hotel Airone di Grosseto. La serata del 4 luglio, in ogni caso, avrà un corposo sottoclou con tre match professionistici in programma. Tra questi anche il debutto ufficiale tra i pro del grossetano Tommaso Samà, allenato da Simone Giorgetti e atteso all’appuntamento sul ring di casa, in cui affronterà Jamal El Zahoum tra i pesi piuma. Nei superleggeri, invece, Mauro Loli affronterà Mihail Burlac sulla distanza delle otto riprese. Ad aprire la serata sportiva saranno i ragazzi della Pugilistica Grossetana Umberto Cavini, impegnati nei match di pugilato olimpico, sotto lo sguardo attento dei tecnici Simone Giorgetti, Luigi Forni e Federico Duranti.

“C’è grande attesa per questo evento – spiega Fabrizio Corsini, presidente della Pugilistica Grossetana – perché è stata allestita una riunione di alto profilo. Il main event dal contesto internazionale parla chiaro, ma anche il sottoclou è di assoluto livello. Fa piacere, infine, vedere salire sul ring i ragazzi che si allenano nella nostra palestra. Uno di questi debutterà tra i professionisti. Per noi è un grande orgoglio”. Non solo sport e non solo pugilato, perché la piazza cittadina sarà animata anche dall’esibizione canora di Jacopo Di Marzo, in arte DIMA, artista orbetellano che presenterà alcuni suoi brani. Prevista anche una sfilata di moda, grazie alla collaborazione con Francesca Verdi, presidente della Fismo. Per l’occasione modelle e modelli del corso di portamento sfileranno con gli abiti della fashion week e di Sanremo, oltre ai capi di abbigliamento sportivo, beach ware, cerimonia e sposa. Garantita anche la diretta televisiva dell’evento, sul canale 244 del digitale terrestre. Inoltre sarà accessibile anche lo streaming sui canali Fighterslife, La Repubblica e sul sito della FPI. Si tratta di una grande notte per Grosseto e per il pugilato targato Rosanna Conti Cavini.