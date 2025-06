GROSSETO – Svolta nella gestione delle piscine comunali del capoluogo. È stato infatti firmato il contratto di affidamento per 30 anni di gestione con un canone complessivo di 112mila euro e con lavori per oltre 3 milioni e 654mila euro della piscina di via Lago di Varano, di cui solo la prima fase sarà a carico del Comune per un milione e 219mila euro.

“Un importo – spiega il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna – che sarà recuperato al 40 per cento dall’Amministrazione grazie al conto termico 2.0, incentivo statale che promuove l’efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili, rivolto principalmente a privati e pubbliche amministrazioni. Cerchiamo, insomma, di offrire una risposta concreta alle esigenze dei cittadini senza andare a intaccare il nostro bilancio comunale e anzi guadagnandoci, offrendo dunque una risposta virtuosa alle necessità collettive. La nostra città è un luogo in cui le attività sportive sono molto seguite e coinvolgono migliaia di persone: questo anche grazie all’offerta impiantistica e alla cura che mettiamo in questi luoghi”.

È anche prevista la realizzazione di una piscina olimpica esterna lunga 50 metri. Il raggruppamento temporaneo di imprese composto da Olimpic nuoto Napoli e Riesco provvederà alla manutenzione ordinaria, oltre a quella straordinaria su tutte le nuove opere.

“Riguardo le tempistiche – assicura l’assessore allo Sport, Fabrizio Rossi – cercheremo di andare spediti: la città ha infatti bisogno di questi servizi e crediamo sia giunto il momento di dare un segnale importante. Il nostro impegno sulle piscine fa parte di un progetto ben più ampio che ha visto numerosi interventi negli impianti sportivi pubblici, così come l’azione decisa del Municipio che ha scelto di cogliere l’opportunità messa in campo dal bando Sport e periferie cui abbiamo partecipato per cercare di giungere al tanto agognato palazzetto dello sport”.

“Ci tengo a sottolineare – prosegue Rossi – che si tratta di una vera e propria operazione di eccellente finanza amministrativa che oltre a offrire un servizio di assoluto livello riesce a creare un risparmio per l’ente di circa 9 milioni e di euro in trent’anni e con anzi un canone che andremo a riscuotere superiore a 112mila euro complessivo. La piscina si trasforma dunque da fonte di costi a fonte di ricavi. Come se non bastasse – conclude l’assessore allo Sport – investiamo in una struttura olimpica che risulterà la prima in tutta la provincia dal punto di vista dell’efficienza energetica, un fiore all’occhiello per il capoluogo”.