GROSSETO – Un ospite d’eccezione per la terza settimana del Master Camp della Pallavolo Grosseto. Direttamente dal Modena Volley A1, arriva il grossetano doc Pardo Mati.

Classe 2006, nuovo centrale degli emiliani da questa stagione, Mati ha debuttato in Serie A1 dopo aver giocato in B, A2 e A3 rispettivamente con le maglie di Grosseto, dove è nato e cresciuto, Santa Croce e Brugherio.

Nominato miglior Centrale d’Europa nel 2022 ai Campionati juniores (vinti), attualmente è in ritiro con la Nazionale Under 21 in Calabria, in preparazione dei campionati mondiali che si disputeranno dal 21 al 31 di agosto in Cina.

L’atleta gialloblù incontrerà i partecipanti al camp grossetano lunedì 7 luglio. La Pallavolo Grosseto ringrazia la società Modena Volley per la gentile concessione.