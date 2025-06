GROSSETO – Un ritrovo importante per i ragazzi di Alberese: la classe 1975 ha deciso di festeggiare i 50 anni all’agriturismo Allegro di Alberese, tra buon cibo e aneddoti delle molte avventure passate insieme, a partire dalle serate estive trascorse al bar.

«Avevamo deciso da tempo di ritrovarsi per rievocare mezzo secolo di avventure, rievocare storie adolescenziali, raccontare i sogni che avevamo e se si fossero avverati, raccontare quello che avremmo voluto essere ed invece come siamo diventati – commentano -. Abbiamo trascorso una sera all’insegna del divertimento con il ballo e la musica di Alessio Arte dj all’interno di un concerto meraviglioso come il Parco della Maremma, gustando le prelibatezze a chilometro zero dell’agriturismo Allegro con Laura, Gloria e Miraldo».

Una serata da non dimenticare per Michele Santi, Massimo Sciarri, Simone Seggiani, Massimo Dalla Montà, Hermez Alessandro Pastorello, Alessandro Borioni, Donato Giuliano, Giacomo Carobbi, Federico Turbanti, Marco Luschi, Claudio Terribile, Franco Goffo, Davide Santamaria, Fabio Marangon, Fabrizio Meravigli, Luca Bottazzo, Luca Chelini, Lorenzo Nasini, Roberta Santamaria, Simona De Cola, Romina Caoduro, Cristina Caoduro, Sandra Romoli, Lucia Zorzi, Valeria Capoduri, Alessandro Laurenti, Luca Mancini, Marco Nasini.