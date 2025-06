CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Consegnata ai balneari del Comune di Castiglione della Pescaia la Bandiera Blu Fee. Castiglione della Pescaia si conferma destinazione turistica tra le più ambite dell’estate 2025 da quei vacanzieri che amano località in cui tutela del territorio e del paesaggio urbano, sicurezza ed accessibilità delle spiagge, pulizia del mare sono le prime cose da tener presenti nel momento in cui si sceglie la meta per qualche giorno di riposo.

«L’attenzione all’ambiente è una delle priorità della mia amministrazione – dichiara la sindaca Elena Nappi – e ogni anno è proprio in questo campo che otteniamo importanti riconoscimenti, dalla Bandiera Lilla dell’accessibilità alla Bandiera dei pediatri per le spiagge a misura di bambino, dalle 5 Vele di Legambiente alla Bandiera della Mobilità sostenibile della Fiab, dalla Bandiera Verde della Fee per l’agricoltura a quella Blu che premia le località balneari più virtuose per pulizia del mare, sicurezza delle spiagge e qualità dei servizi offerti ai turisti. Da 26 anni consecutivi la Bandiera Blu sventola a Castiglione della Pescaia, sui pennoni delle spiagge del capoluogo e su quelli del porto di Punta Ala, e ogni volta sono sempre più rigorosi e complessi i criteri da rispettare per ottenere questo ambito riconoscimento che il Piano di Azione per la Sostenibilità presentato dal Comune di Castiglione della Pescaia soddisfa pienamente».

Alla presenza del Luogotenente Luca Di Marino, comandante della Capitaneria di Porto di Castiglione della Pescaia, Edoardo Brusco Presidente del consorzio “Il Cormorano” che racchiude la quasi totalità dei concessionari marittimi di Castiglione della Pescaia, Elettra Fedi titolare di Casetta Civinini e Alessandro Fantini Presidente della Marina di Punta Ala, la sindaca Elena Nappi ha consegnato ai balneari le Bandiere Blu della Fee 2025. Un vessillo che non è altro che il riconoscimento al lavoro svolto dagli operatori locali a garanzia della sicurezza e salvaguardia del territorio.

«Nella stagione estiva – dichiara il luogotenente Luca Di Marino, comandante della Capitaneria di porto di Castiglione della Pescaia – approfondiamo il nostro sforzo operativo a terra e in mare, è il periodo dell’anno in cui a livello regionale, provinciale e locale, moltiplichiamo la qualità dei controlli sulla sicurezza della navigazione, la salvaguardia della vita umana in mare, la qualità ambientale. Questo riconoscimento ottenuto per Castiglione della Pescaia è il coronamento del nostro impegno per i servizi offerti».

«Siamo soddisfatti ed orgogliosi del risultato ottenuto anche per questo anno – aggiunge Edoardo Brusco, presidente del Consorzio “Il Cormorano” -, convinti di aver contribuito al meritato riconoscimento in sinergia con l’Amministrazione comunale e l’Autorità marittima. Confidiamo nell’opportunità di poter continuare al meglio con i servizi da offrire alla collettività, e come consorzio rimaniamo a disposizione per offrire e migliorare il nostro ausilio ai turisti».

«La Marina di Punta Ala è orgogliosa di far parte del comune di Castiglione della Pescaia – afferma il presidente Alessandro Fantini – e poter vantare anche quest’anno un riconoscimento così importante come la Bandiera Blu di Fee. Come Marina siamo sempre molto attenti alla sostenibilità ambientale e alla protezione di quanto ci è stato affidato in concessione demaniale. Il progetto di ampliamento e riqualificazione del porto va proprio in questa direzione, e il riconoscimento ottenuto ci stimola nel portare avanti l’obiettivo, in modo tale da rendere Punta Ala ancora più attrattiva e accessibile a tante e nuove forme di turismo».

«Siamo orgogliosi di questo riconoscimento – conclude Elettra Fedi titolare di Casetta Civinini -, che premia l’impegno che il comune di Castiglione della Pescaia mette, a livello internazionale, nella salvaguardia dell’ambiente e la bellezza della nostra natura. Sono lusingata di poter rappresentare una parte di questo gioiello di costa. La nostra attività, immersa nella pineta con una bellissima distesa di Posidonia davanti al lido, rispecchia al massimo questi valori. Mi preme ringraziare Arpat per i campionamenti continui che attestano l’ottima qualità delle acquee del nostro mare».

«La cerimonia di consegna ufficiale della Bandiera Blu Fee – conclude la sindaca Elena Nappi – coincide con l’uscita della nostra amica Tartaruga Caretta Caretta che la notte scorsa ha fatto visita alla spiaggia del Tombolo, una traccia che fa ben sperare in una prossima deposizione a conferma delle qualità eccellente dell’ambiente dei nostri luoghi».