RIBOLLA – La Maremma ancora nella morsa degli incendi.

(Foto d’archivio)

Dopo la dificilissima giornata di ieri le squadre antincidendio già stamattina sono al lavoro per due incendi distinti. Il primo, scoppiato nelle prime ore della giornata nel territorio comunale di Scansano, è attualmente sotto controllo.

A preoccupare in questi minuti è un incendio di sterpaglie che si è sviluppato vicino al centro abitato di Ribolla, nel comune di Roccastrada.

Le fiamme sono scoppiate in fondo a via Santa Barabara, dietro gli impianti sportivi in una zona boschiva, non lontana dalle case. Sul posto stanno operando i Vigili del fuoco.

Notizia in aggiornamento