GROSSETO – Mettersi alla guida di una moto o di uno scooter indossando t-shirt, pantaloncini e addirittura calzature aperte significa compromettere la propria sicurezza. Oltre a denotare una certa mancanza di buonsenso, queste scelte possono anche violare alcune norme del Codice della Strada.

Non solo: in caso di caduta, un abbigliamento non idoneo può causare danni anche gravi a chi guida.

Non vogliamo tediarvi riportando per esteso gli articoli 160, 161, 169 e 170 del Codice della Strada — che vi invitiamo comunque a leggere attentamente — ma vogliamo ricordarvi, in maniera un po’ “bignamesca”, che calzature e abbigliamento devono essere adeguati ai rischi legati alla guida su due ruote.

Guidare in canotta, infradito o con pantaloncini corti equivale quasi a “andarsele a cercare”!

Oltre a un contatto poco comodo (e scorretto) con la pedana del mezzo, l’uso di calzature aperte è punito con una sanzione amministrativa che va da 83 a 333 euro, a cui può aggiungersi anche il fermo amministrativo del mezzo per 60 giorni.

Nel caso in cui si provochi un incidente, l’assicurazione potrebbe decidere di non coprire i danni, totalmente o in parte.

Gambe, cosce, braccia, mani, persino il volto: se non coperti e protetti adeguatamente, sono esposti — in caso di caduta — ad abrasioni, lesioni, ustioni da attrito.

Eppure, il problema sembra preoccupare poco. La vista di motociclisti o scooteristi vestiti come se stessero andando in barca è ormai piuttosto comune.

E tra questi non mancano neppure quelli che “nazzicano” con il cellulare.

Sarebbe auspicabile l’introduzione di standard obbligatori per l’abbigliamento di chi guida e di chi viene trasportato, in modo da garantire un livello minimo di protezione in caso di incidente.

Ci trovate esagerati, severi, troppo rigidi?

Forse lo siamo.

Ma guardatevi intorno… e probabilmente lo diventerete anche voi.