GROSSETO – Approvato in Consiglio comunale l’assestamento generale del bilancio 2025/2027 e la salvaguardia degli equilibri, illustrato dell’assessore Simona Rusconi.

“Un passaggio fondamentale dell’anno amministrativo, previsto per legge entro il 31 luglio, che quest’anno l’amministrazione è riuscita ad anticipare per garantire maggiore efficienza nella gestione delle risorse e valorizzare al meglio il tempo a disposizione per impiegarle concretamente sul territorio”.

“In questa fase, gli uffici comunali hanno effettuato una verifica approfondita sui residui passivi, cancellando quelli ormai obsoleti. Con l’assestamento, ancora una volta, viene confermato l’equilibrio complessivo del bilancio, anche grazie alla possibilità di applicare un consistente avanzo libero, per il secondo anno consecutivo”.

Nella variazione approvata lo scorso 30 aprile, sono già state applicate risorse derivanti da avanzo libero e vincolato per oltre 4 milioni e 155mila euro, a cui si aggiungono ulteriori 7 milioni e 477mila euro in questa nuova fase.

“Si tratta di risorse cospicue seppur con vincoli ben precisi e quindi destinabili esclusivamente a investimenti strutturali e spese correnti solo se straordinarie e urgenti – spiegano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore Rusconi –. L’obiettivo dell’amministrazione è completare i grandi interventi già avviati, molti dei quali legati al Pnrr, senza prevedere l’avvio di nuove opere di grande entità”.

Tra le principali voci di spesa, spiccano 840mila euro per il completamento dell’intervento sull’ex Garibaldi e 750mila euro per la realizzazione della Ciclovia Tirrenica, parte di un progetto più ampio da 2milione e 900mila euro cofinanziato dalla Regione Toscana. Alla manutenzione delle strade sono destinati 620mila euro, mentre 510mila euro andranno a interventi sugli immobili comunali, tra cui il centro anziani Ciabatti, la Sala Eden e la sala della Proloco di Marina.

Risorse significative sono previste anche per il riscatto di parte dell’impianto di illuminazione pubblica, per un importo di 400mila euro, così come il bando Bucalossi, che porta una dotazione aggiuntiva dello stesso valore: 400mila euro. Ammonta invece a 345mila euro l’investimento per la manutenzione degli edifici scolastici.

Per l’arredo scolastico delle scuole di via Montebianco, via Giotto e dell’asilo nido di via Statonia sono stati stanziati 300mila euro, mentre 250mila euro riguardano la pista ciclabile tra il ponte della Fiumara e Marina, nonché l’adeguamento prezzi del progetto di via Genova. La sicurezza stradale, con particolare attenzione all’installazione di dossi pedonali riceve 220mila euro. Destinati alla riqualificazione del verde urbano e dei parchi gioco invece 200mila euro.

Alla progettualità vanno 190mila euro, destinati in particolare alla ciclovia Rispescia/Alberese, alla bretella di via De Barberi e alla realizzazione dei sottoservizi nel quartiere Shangai. Per il progetto di forestazione urbana e l’arredo del centro storico è previsto un investimento di 150mila euro, lo stesso importo che arriva dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze per il nuovo Museo delle tradizioni popolari e del buttero (Mobutra) di Alberese.

Completano il quadro 133mila euro per la ristrutturazione del foyer del Marraccini e 100mila euro per l’acquisto di moduli scolastici per la scuola Leonardo da Vinci.

Infine, figurano tra le principali entrate anche 650mila euro derivanti da sanzioni amministrative, in particolare legate a violazioni ambientali, grazie all’attività della Polizia municipale, e 650mila euro richiesti tramite un bando regionale destinato agli impianti sportivi, il cui esito è ancora in attesa.

“L’assestamento di bilancio approvato rappresenta una conferma della solidità finanziaria dell’ente e un’occasione concreta per impiegare risorse importanti in progetti mirati – concludono Vivarelli Colonna e Rusconi – con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita dei cittadini, completare opere in corso e valorizzare il patrimonio pubblico”.