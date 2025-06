ORBETELLO – Due serate all’insegna della solidarietà con il Lions, tra Orbetello e Castiglione della Pescaia. Venerdì 27 giugno il club “I Presidi” ha visto il passaggio del martelletto dal presidente uscente Massimo Della Monaca al presidente Luca Aldi.

“In un clima di grande amicizia si è conclusa l’annata lionistica 2024-2025 e dato inizio a quella 2025-2026 – dichiara Lions -. Durante la cerimonia del passaggio della campana, avvenuta presso l’Hotel Vecchia Maremma, sono stati ricordati i momenti più significativi dell’anno, tra cui una raccolta fondi in favore dello screening neonatale sulle malattie rare, i Service di Zona in favore del Codice Rosa, Service in favore di Irene, una ragazza di Grosseto affetta da una malattia rara e altra raccolta fondi in favore di Jessica Milani una ragazza di Orbetello, anche essa affetta da una grave malattia, presente alla serata e che ha ritirato una donazione di euro 3.000″.

Il presidente entrante Luca Aldi, dopo aver ringraziato i soci per la fiducia accordatagli, ha dichiarato di “voler fare tesoro del lavoro svolto dal precedente direttivo, ma di avere ben chiaro il proprio percorso da svolgere, rivolto in particolare al rafforzamento del senso d’appartenenza attraverso service condivisi e partecipati”. Dopo una ulteriore riflessione sul tema del rispetto e della solidarietà, ha presentato il proprio direttivo e il nuovo consiglio con la sua guida di presidente.

“Erano presenti oltre ai soci e amici del Club – prosegue il Lions – il presidente del Lions Club Grosseto Host Michele Ferraro e signora, il presidente del Lions Club Alta Maremma Claudio Cosimo Pacella e signora, il presidente del Lions Club Castiglione della Pescaia Selebrum Elisa Ginanneschi, il presidente del Centro Studi sul Lionismo “Massimo Fabio” Roberto Breschi e il past governatore Antonino Poma a cui sono state affidate le conclusioni della serata. In qualità di socio associato ha potuto apprezzare le attività di servizio alla Comunità svolte dal Club nel corso dell’annata, il clima di amicizia collaudata fra i soci volta a realizzare in comune e con successo i service e la pratica della cittadinanza attiva, attività riconosciute come chiavi di volta della efficacia dell’azione del Club”.

Alla Terrazza Bistrot di Castiglione della Pescaia passaggio della campana del Lions Club Castiglione della Pescaia Salebrum.

Elisa Ginanneschi, presidente uscente, ha passato il martelletto a Paolo Maggi, presidente entrante.

“Una serata del Club ispirata ancora una volta, nello svolgimento della sua attività, alla cittadinanza attiva, che da sempre caratterizza la gestione del Salebrum nei rapporti con le Istituzioni ed il territorio ove opera – commentano dal Lions di Castiglione -. Una serata indimenticabile, con oltre 140 presenti e ospiti di pieno riguardo sia istituzionali che lionistici.

Erano presenti: il coordinatore del comitato distrettuale Lcif Estensione ‘Melvin Jones Fellow’ Lorella Paolieri, alla sua prima presenza dopo la prestigiosa nomina a Leader di Area Costituzionale Lcif 4 F (Zona Sud Europa). Il primo vicegovernatore eletto Piero Fontana con la signora Patrizia. Il secondo vicegovernatore eletto Barbara Becherucci. Il past governatore Antonino Poma, rappresentante distrettuale quale componente della Commissiome Distrettuale Affari Legali-Statuti e Regolamenti. Il segretario distrettuale Roberto Torelli con la signora Silvia. Il segretario aggiunto Luca Betti e la signora Manuela. Il presidente del comitato “Scatta alle Cascine” Claudio Benedetti con la signora, anche lei Lion, Anna Fenzi. L’assessore al Welfare e alla Sanità Sandra Mucciarini in rappresentanza del sindaco Elena Nappi. Il comandante della stazione dei Carabinieri Marco Quattrocchi. Il presidente del Lions Club Grosseto Host Michele Ferraro e signora, il presidente del Lions Club Orbetello I Presidi Massimo della Monaca e signora. Il vicepresidente del Leo Club Iannitelli Giulio Mazzei. Due nuovi soci, Alessandro Gabrielli e Cristina Carlucci, sono entrati a far parte del Club. Commovente il saluto di Elisa che ha proiettato un video significativo sull’attività svolta con impegno e determinazione in questa annata. Ricchissimo di impegni, ricadenti sulla cultura, sul sociale e sul territorio, il programma presentato da Paolo. Si è respirato un clima di vera armonia ed amicizia, avvertito da tutti i presenti. Grazie a tutti ed alla prossima”.