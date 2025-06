GROSSETO – Doppio incendio in città in questi minuti. I roghi che si sono originati da circa mezz’ora riguardano la parte della ferrovia in via Etruria e una porzione di giardino in via Fabio Massimo.

I due incendi in pratica sono ai confini opposti dell’area del Consorzio agrario di Grosseto. Per l’incendio si è sviluppato all’interno di una corte privata dove si trova un gazebo utilizzato come rimessaggio di varie proprietà. Le fiamme, partite probabilmente da alcuni rami caduti dagli alberi sul tetto del consorzio e di un magazzino adiacente, sono state prontamente domate.

All’interno del gazebo si trovavano un motorino e altri oggetti di vario tipo. Secondo le prime ricostruzioni, il vento potrebbe aver favorito la propagazione delle fiamme, che avrebbero anche minacciato l’area ferroviaria vicina.

Sul posto stanno già intervenendo i vigili del fuoco.

Aggiornamenti 15:25 Il forte vento alimenta le fiamme 15:25 Il forte vento alimenta le fiamme A preoccupare in questi minuti è il forte vento che alimenta le fiamme e rende molto difficile contenere l'incendio. I vigili del fuoco sono impegnati su due fronti, quello di via Fabio Massimo e quello di via Etruria. Da una prima ricostruzione sembra che l'incendio che si è originato nella corte privata di via Fabio Massimo attraverso gli alberi e alimentato dal forte vento che spira in direzzione ferrovia abbia portato il fuoco prima dentro il consorzio agrario e poi fino a via Etruria in prossimità dei binari. Sul posto oltre ai vigili ci sono la polizia municipale, la Croce rossa e la Misericordia.