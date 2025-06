GROSSETO – C’è voglia di riscatto in casa Big Mat Bsc Grosseto. I ragazzi di Enrico Vecchi, dopo la sconfitta per 10-0 in soli tre inning contro il San Marino, vuole tornare a macinare punti e a prendersi una vittoria importante contro l’Hotsand Macerata. La gara di recupero di Serie A si giocherà domani, martedì 1 luglio, alle 20.30 allo stadio Roberto Jannella (foto Lettieri).

Vincono e convincono gli Under 18 del manager Vladimiro Capecchi. I biancorossi si sono imposti per 26-1 contro i Cosmos sul diamante di San Casciano. Le 11 valide e qualche sbavatura degli avversari hanno permesso al Big Mat Bsc di ottenere un’importante vittoria, in vista degli ultimi due incontri della stagione, il 9 luglio contro la Ymca allo Scarpelli e il 16 luglio contro la Fiorentina in trasferta.

Avanti tutta anche per gli Under 15 di Lino Luciani. I biancorossi hanno avuto la meglio con un netto 22-4 sul diamante di Lastra a Signa contro i Lancers. “Al di là della vittoria – commenta il manager Luciani –, il fatto davvero importante è che abbiamo battuto quasi tutte valide. Ciò significa che abbiamo approcciato bene alla gara e mantenuto altissima la concentrazione per tutto l’arco del match. Faccio i miei complimenti ai ragazzi e allo staff perché insieme, attraverso il lavoro e la dedizione, abbiamo cominciato un percorso che ci permetterà di crescere”.