ARCIDOSSO – AdF sarà al lavoro ad Arcidosso per l’allaccio della bonifica idrica in via Roma giovedì 3 luglio.

I lavori potrebbero determinare dalle 8.30 alle 13 abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua in via Roma, parco Donatori del Sangue, via Firenze, via Pietro Pifferi, via Torricella, via San Filippo, via Giuranna, piazza Aldobrandeschi, via Balducci, via della Madonna, via Montanara e zona Artigianale, via Amiata, via Risorgimento e zone limitrofe. Il flusso idrico tornerà regolare salvo imprevisti intorno alle 13.

Per rimanere sempre aggiornati su news, lavori in corso, manutenzioni programmate e straordinarie, è disponibile il nuovo canale Whatsapp di AdF: per iscriversi cliccare sul link https://whatsapp.com/channel/0029VaegROkFi8xZAmd8bz10 oppure scansionare il Qr code disponibile sul sito fiora.it e sui canali social aziendali. Si ricorda il numero verde di AdF 800 356935 per chi chiama da telefono fisso o mobile (telefonata gratuita), attivo h24 sette giorni su sette.