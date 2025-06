CINIGIANO – La sfida sulla transizione ed efficienza energetica è stata al centro dell’incontro pubblico promosso dall’Amministrazione del Comune di Cinigiano, per la costituzione di una Comunità Energetica Rinnovabile (Cer) sul territorio comunale.

L’incontro si è svolto nella sala consiliare del Comune, il 26 giugno scorso, alla presenza di un folto pubblico. Il sindaco Luciano Monaci ha fatto presente che l’incontro “mira ad essere non solo un momento formativo, ma anche e soprattutto una occasione di dialogo e confronto tra tutti i soggetti interessati, con l’obiettivo di favorire la partecipazione diretta e responsabile di tutti i membri della comunità cinigianese”.

“Le Comunità energetiche rinnovabili, basandosi sul virtuoso principio di condivisione di energia a livello territoriale, costituiscono un modello collaborativo di produzione e consumo dell’energia, capace di agevolare lo sviluppo sostenibile e ridurre la dipendenza energetica dei territori. L’autoconsumo dell’energia verde prodotta, oltre a valorizzare le risorse locali e a portare valore aggiunto al territorio, garantirà ai membri della Cer benefici economici legati alla spesa energetica e benefici ambientali, dovuti alla riduzione dell’emissione in atmosfera di Co2”.

L’assessore Alessandro Bucci si è soffermato sulle “opportunità che la Cer offre agli aderenti, nei ruoli di produttore e di consumatore di energia. Il produttore sarà dotato di un proprio impianto per la generazione di energia elettrica rinnovabile e cederà la parte di energia in eccesso agli altri soggetti della comunità energetica, i consumatori. Il produttore potrà godere di un fondo perduto del 40%, finanziato con fondi Pnrr. Ai consumatori non verrà richiesto nessun impegno economico. Produttore e consumatori, in coerenza con la normativa vigente, potranno disporre della tariffa incentivante per 20 anni. La tariffa incentivante rappresenta il beneficio economico garantito ai membri della Cer, che autoconsumano l’energia rinnovabile prodotta. È previsto che i benefici economici garantiti dalla Cer vengano ripartiti non solo tra i soggetti membri della Comunità, ma possano essere destinati anche a finalità sociali a vantaggio del territorio e della comunità.

Lo sviluppo della Cer avverrà sotto forma giuridica di associazione non riconosciuta, senza scopo di lucro. Per l’avvio della procedura per la costituzione della Cer, i soggetti pubblici e privati presenti sul territorio cinigianese sono invitati a manifestare il proprio interesse, partecipando all’avviso pubblicato sul sito del Comune, che ha uno scopo esclusivamente esplorativo”.

“Le manifestazioni di interesse pervenute non comporteranno nessun obbligo e nessun vincolo né per i partecipanti, né per l’Amministrazione comunale. Conclusa la fase di acquisizione delle manifestazioni di interesse, sarà cura dell’Amministrazione comunale valutare se e come procedere ulteriormente nell’iter di costituzione della Cer e, nel caso, stabilire gli eventuali criteri, termini e modalità anche in base al numero e tipologia dei soggetti interessati e all’evoluzione della normativa”.

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire agli Uffici del Comune entro il 7 luglio 2025. Sul sito del Comune di Cinigiano sono disponibili tutte le informazioni e il modulo per partecipare.

Il dottor Leonardo Maiellaro, dell’Agenzia regionale recupero risorse (Arrr) ha poi fornito una panoramica normativa e tecnico-operativa di come aderire alle Comunità energetiche rinnovabili. Gli uffici di Arrr sono a disposizione di tutti i cittadini per informazioni e supporto al numero 0577 272367 o per mail all’indirizzo [email protected]