SCARLINO – Aggiornamento ore 15.58: Non sarebbe un ultraleggero il velivolo precipitato questa mattina a Scarlino ma un piper. Il piccolo aereo non sarebbe stato in fase di decollo.

News ore 13.15: Incidente aereo a Scarlino. in fase di decollo un ultraleggero è precipitato al suolo.

L’incidente è avvenuto all’aviosuperficie di Scarlino, lungo la strada provinciale 135, alle 11.43.

Du le persone che sono rimaste ferite, un uomo di 57 anni e una donna di 54 anni, soccorsi dalla Croce rossa di Follonica con infermiere a bordo.

I due feriti sono stati portati in codice 2, all’ospedale Misericordia di Grosseto.