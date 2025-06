SCARLINO – Un vasto incendio ha interessato per gran parte della giornata di oggi la pineta costiera tra Follonica e Puntone, minacciando da vicino anche il villaggio turistico “La Corte dei Tusci”. Le fiamme sono divampate intorno alle 12:45 e si sono propagate rapidamente spinte dal forte vento di mare, arrivando fino al limite della spiaggia.

A dare l’allarme sono stati alcuni bagnanti presenti in zona. La macchina dei soccorsi si è attivata immediatamente: sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, il personale delle Bandite di Scarlino, i volontari della Vab (Vigilanza Antincendi Boschivi) e la Protezione civile. La situazione è apparsa da subito complessa, tanto da richiedere l’attivazione della flotta aerea antincendio.

Nel corso del pomeriggio sono entrati in azione ben quattro elicotteri: due della Regione Toscana, uno dei Vigili del Fuoco (elicottero Drago) e un ulteriore velivolo regionale, che hanno effettuato continui lanci d’acqua prelevata dal mare per contenere l’avanzata del fuoco.

Intorno alle 14:40 è stata chiusa per precauzione la provinciale delle Collacchie, la strada che collega Puntone a Follonica, per permettere le operazioni di spegnimento in sicurezza e proteggere le persone in transito.

Nel primo pomeriggio il fronte dell’incendio ha lambito la zona adiacente al villaggio “Corte dei Tusci”, suscitando forte preoccupazione. Tuttavia, grazie all’intervento coordinato di oltre 30 operatori a terra e ai lanci dal cielo, le fiamme sono state gradualmente contenute.

Alle 16:52 la situazione è stata dichiarata sotto controllo. Lo ha confermato l’assessora all’ambiente del Comune di Scarlino Silvia Travison: «Gli elicotteri stanno ancora provvedendo a bonificare e spegnere gli ultimi focolai. Il sindaco Francesca Travison è connessa con la centrale operativa e segue in tempo reale le operazioni».

Più tardi, alle 17:23, è stata la stessa sindaca a dichiarare: «L’incendio è in fase di spegnimento. Ci sono tre elicotteri ancora in azione, 18 Vigili del Fuoco, la nostra Polizia Municipale, i Carabinieri, le squadre AIB. La strada delle Collacchie è ancora chiusa per completare le verifiche».

Le cause del rogo sono in fase di accertamento. Nelle prossime ore le autorità competenti procederanno con le operazioni di bonifica dell’area boschiva e con i rilievi per stabilire le origini dell’incendio.