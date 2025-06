CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Aggiornamento ore 10.24: Arrivano le prime conferme: si tratterebbe di Castiglione della Pescaia. Un lettore ha infatti riconosciuto l’insegnate il maestro Bartoli.

News ore 9.27: La foto che pubblichiamo oggi ci è stata inviata è stata trovata in un mercatino dell’usato. Potrebbe essere stata scattata ad Orbetello o Castiglione della Pescaia perché era assieme ad altre foto scattate in questi due comuni.

È una foto di classe che potrebbe risalire ai primi anni ’60. In fondo si vede il maestro. Non ci sono indicazioni se non un nome scritto dietro che potrebbe essere Bruno Favilla o Favilli o Favillo.

Se qualcuno sa qualcosa in più di questa foto o riconosce qualcuna delle persone ritratte può scriverci o contattarci a [email protected] o su whatsapp al 334.5212000.

Chi invece avesse vecchie foto da mandare (anche degli anni 70-80-90) ce le invii per la nostra rubrica Maremma com’era ai contatti sopra. Raccontateci cosa ricordate di quella foto, chi sono le persone ritratte o a chi appartiene la fotografia. Raccontateci un pezzetto di quella Maremma com’era.

A questo LINK tutte le altre puntate di Maremma com’era