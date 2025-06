CARBONIFERA – Si sono dati appuntamento sui social per poi ritrovarsi a Carbonifera. La classe 1975, che quest’anno compirà o ha gia compiuto 50 anni, ha organizzato una cena per ritrovarsi e festeggiare assieme.

«L’idea ha preso forma trasformandosi in una serata in spiaggia, per festeggiare noi e salutare l’arrivo dell’estate, creando un dress code coerente all’anno di nascita, appunto anni 70 (il miglior abbigliamento è stato premiato)» racconta Vanessa Dini.

«Il gruppo che si è formato è creato da persone che più o meno si conoscono dalle elementari, con altri dalle medie e poi superiori, pochissime eccezioni fatte per qualche new entry non conosciuta ma sempre in relazione con qualcuno di noi. Da li in poi, la vita per ragioni varie, ci ha allontanato (ma forse non lo ha fatto veramente) con alcuni e con altri non ci siamo mai lasciati. Ma di fronte all’idea di questa serata, tutti sono stati molto felici e hanno accolto la proposta come un modo per ritrovarsi, anche se per tutti quelli contattati non sarà possibile essere presenti. Tranne poche eccezioni siamo tutti originari di Follonica».

Hanno partecipato:

Alessandra Marchionni, Andrea Baldaccini, Barbara Stella, Alessandro Biagetti, Cinzia Ceccarini, Davide Totti, Desirè, Emanuela Daviddi, Erika Cirilli, Eva Matera, Francesca Stella, Giulia Biagini, Ilaria Florini, Jenny Tavarnesi, Laura Pieraccioli, Massimo Ghini, Massimo Signori, Mirko Caselli, Monia Landi, Mori Luca, Roberta Tagliabracci, Serena Rossini, Simona Ceccarelli, Silvia Ortolani, Susanna Sartori, Valentina Tozzini, Valentina Tommasi, Vanessa Dini.