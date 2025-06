GROSSETO – Tamponamento sulla Grosseto-Siena dove è tutt’ora in corso un incidente che sta bloccando le auto per chilometri. Sei i veicoli coinvolti fortunatamente senza gravi conseguenze per gli occupanti.

L’incidente è avvenuto all’altezza del Doccio, sulla corsia sud che da Siena viene a Grosseto e che la domenica è molto trafficata di persone che vengono al mare.

Ci sono circa quattro o cinque chilometri di coda di auto, dal punto dell’impatto sino allo svincolo di Vescovado e Murlo.

Sul posto stanno giungendo i soccorsi. Si raccomanda prudenza alla guida.