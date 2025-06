PUNTONE – Un incendio è scoppiato pochi minuti fa nella pineta tra Follonica e Puntone. Diversi bagnanti hanno dato l’allarme perché le fiamme si stanno spingendo al limite della spiaggia alimentate dal forte vento che spira in riva al mare. Arrivati in questo momento i vigili del fuoco. A preoccupare è soprattutto la vicinanza del villaggio turistico la Corte dei Tusci. È stato già richiesto l’intervento dell’elicottero antincendio. Continua a leggere in basso tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

La nota della Regione Toscana: Fiamme nella pineta della spiaggia del Puntone a Scarlino, in funzione il sistema antincendi boschivi AIB della Regione Toscana con due elicotteri regionali, numerose squadre sul posto e Vigili del Fuoco.

Al momento si sta lavorando speditamente per evitare un’ulteriore propagazione del fronte. Sono in arrivo ulteriori squadre di volontariato e operai forestali per rafforzare il dispositivo di spegnimento e mettere sotto controllo incendio.

15:48 In arrivo il quarto elicottero Saranno quattro gli elicotteri impegnati a spegnere l'incendio che interessa la pineta tra Follonica e Puntone di Scarlino.

14:40 Chiusa la strada delle Collacchie La strada provinciale delle Collacchie che collega Puntone a Follonica è stata chiusa al traffico per questione di sicurezza e per consentire le operazioni di spegnimento dell'incendio in pineta.

14:19 Sono decine gli uomini impegnati per contenere l’incendio Sono più di 30 gli uomini impegnati in questo momento da terra per domare l'incendio che sta interessando la pineta tra Follonica e Puntone. Sul campo ci sono i vigili del fuoco, il personale della Bandite di Scarlino e i volontari della Vab. Dal cielo invece sono tre gli elicotteri impegnati: due sono elicotteri antincendio della regione Toscana e uno Drago dei Vigili del Fuoco.

14:11 Incendio in pineta: in azione anche un terzo elicottero Per contenere l'incendio che sta interessando la pineta tra Follonica e Puntone è entrato in azione anche un terzo elicottero antincendio. Gli elicotteri stanno prelevando acqua dal mare e in un ciclo continuo scaricano l'acqua sulle fiamme.

13:51 Incendio in pineta: allertato il secondo elicottero È stato allertato il secondo elicottero regionale. L'incendio non è ancora sotto controllo. In azione dal cielo un elicottero, mentre da terra sono impegnati gli uomini dei vigili del fuoco, i volontari della Vab, gli uomini della Bandite.

13:31 Incendio: fiamme minacciano il villaggio turistico In questi minuti a preoccupare è la vicinanza del fronte del fuoco al villaggio turistico la Corte dei Tusci. In azione insieme ai vigili del fuoco anche i volontari e gli uomini delle Bandite di Scarlino. In arrivo l'elicottero antincendio.