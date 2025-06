Foto di repertorio

FOLLONICA – Alcuni guasti sono stati registrati sull’impianto di media tensione gestito da Enel nella zona di Pratoranieri, a Follonica.

I tecnici Enel sono già operativi sul posto, supportati da mezzi specializzati, per individuare con precisione l’origine del problema e procedere con le necessarie operazioni di ripristino della rete. Nel frattempo saranno posizionati dei generatori per evitare dove possibile interruzioni del servizio.

Per consentire un intervento rapido e in sicurezza, non si esclude la necessità di rimuovere temporaneamente alcuni veicoli parcheggiati lungo le vie interessate, sicuramente in via Bellini, via Allende, via Litoranea, nell’area verde di via Amendola e in via Caprera. A tal proposito è stato attivato il Comune di Follonica, con il coinvolgimento della Polizia municipale, che sta fornendo supporto logistico e coordinamento sul territorio.

Nel corso della giornata potrebbero verificarsi disagi temporanei per alcune utenze della zona. Enel ha assicurato all’Amministrazione comunale il massimo impegno per contenere i disservizi e garantire il ripristino nel più breve tempo possibile. E’ in contatto continuo con il sindaco di Follonica Matteo Buoncristiani.

Ulteriori aggiornamenti saranno forniti in caso di sviluppi significativi nel corso della giornata.