GROSSETO – Dopo un sabato bollente, oggi – domenica 29 giugno – la Maremma si ritrova ancora una volta nella morsa dell’ondata di calore che sta colpendo gran parte dell’Italia centrale. Sotto la spinta dell’anticiclone africano, le temperature continuano a salire e nel corso della giornata si attendono punte fino a 39 gradi nelle zone interne della provincia, con un quadro climatico che, secondo gli esperti, rappresenta il momento di massima intensità di questa prima ondata estiva.

Grosseto e l’entroterra nella “zona rossa” del caldo

La città di Grosseto toccherà i 38-39 gradi nelle ore centrali della giornata. A Scansano, Magliano in Toscana e Civitella Marittima si potrebbero registrare i valori più alti, mentre a Follonica, Castiglione della Pescaia e Marina di Grosseto, grazie all’influsso marino, le massime saranno lievemente più contenute ma comunque elevate, con temperature percepite oltre i 40 gradi per effetto dell’umidità.

Anche Massa Marittima, Roccastrada e Arcidosso sono tra le località monitorate per il rischio incendi, mentre restano attivi su tutto il territorio provinciale i divieti di abbruciamento.

Emergenza caldo in Toscana: 21 città con il bollino rosso

Secondo il bollettino del Ministero della Salute, oggi in Italia 21 città sono contrassegnate con il “bollino rosso” per il caldo estremo. In Toscana, oltre a Grosseto, rientrano nell’elenco anche Firenze, Arezzo, Pisa e Siena, tutte con massime vicine o superiori ai 39 gradi.

La Protezione civile regionale rinnova l’invito alla massima prudenza, in particolare per le fasce più fragili della popolazione: anziani, bambini, soggetti cronici. I soccorsi del 118 continuano a registrare un incremento di interventi legati a disidratazione, colpi di calore e malesseri dovuti alla prolungata esposizione.

Rischio incendi e allerta per il territorio

Complice il vento debole e la vegetazione ormai arida, il rischio di innesco di incendi è molto alto anche in provincia di Grosseto. Gli enti locali e le squadre antincendio volontarie sono in stato di massima allerta: ieri sono stati effettuati diversi interventi di bonifica preventiva in prossimità di strade provinciali e aree rurali.

La Regione Toscana ricorda che è vietato accendere fuochi, anche nei giardini privati, fino al 31 agosto e che è fondamentale segnalare tempestivamente ogni principio d’incendio al numero unico di emergenza 112.

Le previsioni: quanto durerà il caldo?

Secondo le elaborazioni meteo, il picco dovrebbe attenuarsi leggermente da martedì 1 luglio, quando una lieve flessione delle temperature – compresa fra 2 e 4 gradi – porterà il termometro su valori più gestibili, ma sempre superiori alla media stagionale. Nessun vero “break” estivo è previsto almeno fino alla prima settimana di luglio.

Il climatologo Antonio Sanò conferma che «l’anticiclone africano resta ben ancorato all’Italia» e che «la temperatura del mare, molto più calda rispetto al normale, contribuisce ad aumentare l’afa anche nelle ore serali».

Le raccomandazioni

La Asl Toscana Sud Est invita la popolazione a: