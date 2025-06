GROSSETO – Il Big Mat Bsc Grosseto si è fermato al terzo inning. Il San Marino si è aggiudicato così il recupero della gara rinviata per la scomparsa di papa Bergoglio. I biancorossi, privi dei tre lanciatori italiani, convocati in Nazionale, e di molti altri titolari, come Ambrosino, Giordani, Isenia e Antonia, hanno ceduto il passo per 10-0. La partita si è conclusa a seguito dell’infortunio di Sellaroli e dell’impossibilità del roster grossetano di sostituirlo (foto Lettieri).

Successione punti

Big Mat Bsc Grosseto: 000 X

San Marino: 415 X

Battitori

Big Mat Bsc Grosseto: Luciani 4 (1/2), Sellaroli 6 (0/2), Aloma Herrera 5 (1/1), Lopez 8 (0/1), Piccinelli 7 (1/1), Orlandini 2 (0/1), Attriti 3 (0/1), Risico 9 (0/1), Dragoni DH (0/1);

San Marino: Celli 8 (0/2), Marlin 6 (1/2), Proctor 2 (1/1), Angulo 4 (2/2), Diaz 3 (0/1), Pieternella 9 (1/2), Servidei 5 (1/1), Di Fabio 7 (0/0), Di Raffaele DH (1/2).

Lanciatori

Big Mat Bsc Grosseto: Di Pietro (1.1 rl, 3 bvc, 5 bb, 1 so, 5 pgl), Rinaldi (1 rl, 2 bvc, 3 bb, pgl 5), Luciani (2 bvc);

San Marino: Palumbo (3 rl, 3 bvc, 5 so).