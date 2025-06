GROSSETO – Paura nella tarda mattinata di oggi, sabato 29 giugno, in via Aurelia Nord, dove un’auto ha preso fuoco nei pressi del distributore Eni. L’incendio si è verificato intorno alle 11:30, attirando immediatamente l’attenzione di automobilisti e passanti.

Sul posto sono intervenuti prontamente i vigili del fuoco del comando di Grosseto, che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l’area, particolarmente delicata vista la vicinanza alle pompe di carburante. Presenti anche la polizia municipale per i rilievi e la gestione del traffico, che ha subito rallentamenti in entrambe le direzioni.

Un’ambulanza è intervenuta in via precauzionale: secondo le prime informazioni, non ci sarebbero feriti gravi. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento.