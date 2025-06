A bordo del veicolo si trovava una sola persona, che fortunatamente è rimasta illesa. Nonostante il violento impatto e il ribaltamento dell’auto, non si è reso necessario l’intervento del personale sanitario.

Sul posto è intervenuto un carroattrezzi per la rimozione del mezzo, affidato al servizio di soccorso stradale gestito da Lorenzo Battisti. Le operazioni di recupero si sono concluse senza particolari disagi al traffico, che ha subito solo rallentamenti temporanei.

Le cause dell’uscita di strada non sono ancora note, ma non risultano coinvolti altri veicoli.