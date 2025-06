GROSSETO – Fine settimana impegnativo per la Fight Gym Grosseto impegnata su più fronti con i propri pugili. Mentre il maestro Raffaele D’Amico e Giulio Bovicelli assistevano a Caserta il peso superleggero Mohamed Chtoui ed il massimo Jonathan Pisano impegnati in un confronto internazionale contro una selezione della Nazionale svizzera, era compito di Vincenzo Botti e Francesco Romboli assistere il peso mediomassimo Karim Guiebre sul ring di Firenze.

A Caserta cede alla distanza Mohamed Chtoui contro lo svizzero Janik Moluh, recente vincitore del torneo delle cinture a Parigi: nonostante un a buona partenza cil biancorosso, non riuscendo ad arginare nella terza ripresa le azioni dell’avversario, viene sconfitto ai punti. Toccava al peso massimo Jonathan Pisano pareggiare i conti: per niente impressionato della maggior male dell’avversario che lo sovrastava di 15 kg, l’atleta grossetano ha sciorinato il suo miglior pugilato mettendo a segno quei suoi montanti che non perdonano, guadagnandosi il verdetto finale nel tripudio della tifoseria casertana. A Firenze, sotto gli occhi del presidente Amedeo Raffi, Karim Guiebre si è aggiudicato l’incontro a tu per tu col pugile locale Luigi Santucci, che ha abbandonato nel corso della terza ripresa dopo aver subito precedentemente un conteggio. Fra alti e bassi quindi, ancora crescita ed esperienza per gli alfieri della società grossetana, che si stanno preparando per l’evento al Bastione La Cavallerizza.