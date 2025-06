GROSSETO – Siamo arrivati al termine della 50esima edizione del Torneo Bruno Passalacqua, con la finale che ha visto sfidarsi le compagini di Invictasauro Vs Follonica Gavorrano, con la vittoria di quest’ultima con il punteggio di 0-1. Tre giocatori si sono distinti.

Edoardo Giannoni (Follonica Gavorrano)

Giannoni, punta classe 2006, per la terza volta viene messo in rilievo, infatti, avendo portato la sua squadra con le reti decisive in finale, subentrato al venticinquesimo del secondo tempo, decide anche questa partita con un gol al secondo minuto del primo tempo supplementare. Dopo aver scambiato con il numero 7 Scartabelli, si fa trovare al posto giusto sul passaggio di quest’ultimo, mettendo la palla in rete con un tap in a porta vuota.

Giannoni si é ancora una volta dimostrato in grado di saper attaccare la porta in modo eccelso, facendosi trovare sempre al posto giusto. Si é distinto per aver fatto conquistare a suon di reti importanti la vittoria finale alla sua squadra.

Decisivo.

Tommaso Scartabelli (Follonica Gavorrano)

Scartabelli, classe 2007, torna a far parlare di sé, é stato infatti autore dell’assist che ha portato la sua squadra alla vittoria. Dopo aver saltato un uomo in area di rigore con un tunnel, vince un rimpallo e riesce a far passare la palla tra il portiere, uscito dai pali, e Giannoni, autore della rete decisiva.

In una partita combattuta e piena di tensione, Scartabelli si é ancora una volta messo in mostra, dimostrando un eccelso livello di gamba e di rapidità nei cambi di direzione che hanno messo in grande difficoltà i giocatori dell’Invictasauro.

Talentuoso.

Andrea Rossi (Invictasauro)

Rossi, classe 2007, si é dimostrato molto abile sia in fase di recupero palla, come accaduto al 32esimo del primo tempo su una palla pericolosa che poteva concretizzarsi in rete per il Follonica Gavorrano, sia davanti alla porta, con il primo tiro pericoloso della sua squadra arrivato dai suoi piedi al sesto minuto del secondo tempo, finito di poco fuori sopra la traversa.

Sebbene la sua compagine abbia perso, ha dato il cuore per cercare di portare la squadra in vantaggio.

Tenace.