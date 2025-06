GROSSETO – La 50esima edizione della coppa Bruno Passalacqua è stata consegnata al Follonica Gavorrano, con l’Invictasauro che, sconfitta 1-0, si è dovuta accomodare al secondo gradino del podio per il secondo anno consecutivo.

Sostanzialmente è stata una finale molto bloccata e tatticamente valida, principi che nel calcio intaccano spettacolo e suggestioni. La bilancia dei favori pendevano dalla parte rosso blu vista la categoria di appartenenza, i bianchi potevano appoggiarsi ad una struttura solida, paziente, capace di intrappolare il gioco dell’avversario. Così è stato. L’asse portante della sfida, infatti, ha visto il Folgav comandare per larghi tratti le attività in campo con l’Invictasauro pronta a chiudere varchi, corridoi, a raddoppiare tenendo la squadra compatta, pronta comunque a infilarsi negli spazi avanzati. Una partita a scacchi, una ragnatela tessuta con meticolosità quasi certosina. L’insieme giustifica l’apertura dei tempi supplementari con il sospetto che i ventidue protagonisti volessero arrivare ai tiri dal dischetto visto il bilanciamento agonistico, le forze in calo e un caldo africano.

Il presentimento si infrange dopo soli 2 minuti del primo tempo supplementare. Il numero 20 del Folgav, Edoardo Giannoni, al centro dell’area piccola, accoglie la sfera rasoterra di Scartabelli, autore di un veloce raid sulla sinistra, predispone la scivolata deviando il suggerimento in rete. È il gol decisivo e ricalca quello del successo in semifinale ai danni del Venturina quando il cronometro segnava il 41esimo della ripresa. Giannoni è decisamente l’asso di coppe. In pratica l’ultima gara del torneo termina in quel preciso istante.

Molte le personalità del mondo calcistico arrivate al “Frida Bottinelli Brogelli” per onorare la storica manifestazione in notturna: Paolo Mangini e Andrea Titi, rispettivamente presidente e segretario regionali della Lega Nazionale Dilettanti, Vincenzo Sabatini, delegato regionale Aic, Luca Furzi, presidente provinciale Aia, Pietro Magro presidente Aiac, il delegato del Coni Aldo Peronaci, Franco Rossi, presidente Panathlon.

INVICTASAURO: Kopshti, Fommei (5′ p.t.s. Liculescu), Murineddu, Repola, Bruni, C. Perciavalle, Canu (7′ s.t.s. Corsini), Francavilla, Ibraimi (25′ st Zauli), Rossi (37′ st Di Domenico), Sabbatini (4′ s.t.s. Magnani). A disposizione: Santolini, M. Perciavalle, Pascolini, Galli. Allenatore: Cristiano Papini.

FOLLONICAGAVORRANO: Comparini, Mancinelli (37′ st Chinellato), Picci, Miccoli (1′ p.t.s. Sorvillo), Pimpinelli, Cionini, Scartabelli, Moroni (4′ s.t.s. Ghirlandini), Pallini, Calvi (22′ st Giannoni), Chtimi (1′ p.t.s. Cozzatelli). A disposizione: Carmisano, Cascioli, Di Cola. Allenatore: Daniele Pagliarini.

ARBITRO: Alessandro Luca Maretti; 1° assistente Roberto Bocci, 2° assistente Miguel Alessandro Cagnani Bethencourt.

MARCATORE: 2′ p.t.s. Giannoni.

NOTE: ammonito Sabbatini. Calci d’angolo 5-3. Recupero: 0′ + 3′. Recupero t.s.: 2′ + 4′.

“Finalmente siamo riusciti a portare a casa questa coppa – commenta mister Daniele Pagliarini – Dopo parecchie delusioni che ci avevano lasciato l’amaro in bocca quest’anno siamo riusciti a vincere in maniera combattuta. L’abbiamo sbloccata nei supplementari, abbiamo avuto difficoltà a trovare il varco e l’imbucata giusta per merito anche degli avversari. Però i ragazzi hanno concesso quasi nulla, la nostra solidità ci ha premiato. Giannoni è il match winner delle fasi finali, decidendo le ultime tre partite contro avversari forti come Siena, Venturina e Invictasauro, che sapevamo fosse una squadra difficile da affrontare. Ma alla fine ce l’abbiamo fatta. É il coronamento di una buona annata, anche in campionato ci siamo tolti le nostre soddisfazioni. I ragazzi sono cresciuti e qualcosa di buono lo abbiamo fatto, se l’anno prossimo qualcuno di loro vestirà la maglia della prima squadra saremo ancora più soddisfatti, ci sono ragazzi che valgono e possono fare la loro figura”.

Felice anche il capitano Giacomo Miccoli. “Una partita sofferta, l’abbiamo portata ai supplementari ma siamo riusciti a segnare subito – commenta – Per noi è una grande soddisfazione, erano tre anni che ci provavamo senza riuscirci, quindi è una bella vittoria per il gruppo e per lo staff che ci ha sempre aiutati, siamo molto contenti”.

“Abbiamo interpretato bene la partita – aggiunge il goleador Edoardo Giannoni – Siamo contenti per tutti i ragazzi e per lo staff. Sul gol Scartabelli mi ha messo una grande palla in area, ho sfruttato al meglio questa occasione. A volte non partire dall’inizio dispiace, ma in partite come questa bisogna capire l’andamento della gara. Subentrare, segnare e fare il gol della vittoria vale molto di più. Grande soddisfazione per questo successo”.

Classifica marcatori

Giulio Guadagnoli 5 (Grosseto)

Milton Ruiz Rodriguez 3 (Siena)

Sanna Camarà 3 (Castiglionese)

Ettore Sabbatini 3 (Invictasauro)

Andrea Zizzo 2 (Siena)

Le ultime premiazioni

Le terze classificate: Venturina, Nuova Grosseto

Miglior portiere (premio Marco Maffei): Filippo Massellucci (Grosseto)

Miglior Giocatore (premio Marco Maffei): Francesco Godano (Venturina)

Il gol più bello (premio Massimiliano Gambassi): Milo Toninelli (Venturina)

Cannoniere (premio Marco Severi): Giulio Guadagnoli (Grosseto)

Miglior arbitro: Gianluca Stella (Aia Grosseto)

Giocatore più combattivo (Premio Arturo Provvisionato): Esteban Juan Tiberi (Nuova Grosseto)

Premio Panathlon alla carriera: Rita Gozzi presidente Veterani Sportivi

Una vita per lo sport (premio Coni): Lorenzo Falconi (giornalista)

Allenatore emergente (premio Luigi Ambrosio): Alberto Piazzesi (Atletico Piombino)

Allenatori finalisti: Cristiano Papini (Invictasauro), Daniele Pagliarini (Follonicagavorrano).

Allenatore vincente: Daniele Pagliarini (Follonicagavorrano)

Omaggi alla terna della finale: Alessandro Luca Maretti (arbitro), Roberto Bocci (1° assistente), Miguel Alessandro Cagnani Bethencourt (2° assistente)