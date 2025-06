GROSSETO – Con la rubrica #tuttoweekend IlGiunco.net vi consiglia tutti gli appuntamenti da non perdere nel fine settimana in Maremma.

Naturalmente trovate tutti gli eventi della provincia di Grosseto nella nostra sezione “Speciale Eventi” a questo LINK e in particolare gli eventi e le iniziative in programma durante il fine settimana a questo LINK. Tra gli eventi che vi consigliamo troverete feste, sagre, spettacoli, concerti, iniziative di beneficenza, proiezioni cinematografiche, mostre e mercati. Tutto in un unico luogo, il nostro #tuttoweekend.

Segnalazioni – Aspettiamo le vostre segnalazioni da inviare a [email protected]: l’articolo è in continuo aggiornamento.

VENERDÌ 27 GIUGNO

AMIATA

Fino al 12-7-2025 – “Anima Mundi, il corpo è una porta”: Francesca Bonini espone ad Arcidosso

CAPALBIO

Fino al 27-6-2025 – Legami ed emozioni nelle foto di Lina Pallotta: al via la mostra alla galleria Il Frantoio

Fino al 29-6-2025 – Al Nuovo cinema Tirreno arrivano “I nipoti dei fiori”: in sala anche il regista

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

Fino al 29-6-2025 – Da Musica di mare al mercatino di Vetulonia: weekend di eventi a Castiglione della Pescaia

CINIGIANO

Fino al 29-6-2025 – Sfida tra band: tre giorni di musica con il Cinigiano Blues Contest

FOLLONICA



Fino al 27-7-2025 – “Perché guardiamo il mare”: l’artista senese Fabio Mazzieri espone in Pinacoteca

GROSSETO

27-6-2025 – I maestri del Rinascimento: torna la lezione d’arte di Mauro Papa

27-6-2025 – Libro “Le interviste impossibili di un viaggiatore curioso”: presentazione alla Chelliana

27-6-2025 – Serata all’osservatorio di Roselle: incontro con astrofisici e sguardo al cielo con i telescopi

27-6-2025 – “Si fa presto a dire suolo”: al Museo di storia naturale si parla del “Test mutande”

27-6-2025 – “Volevo essere un uomo”: alla libreria delle Ragazze si parla del libro di Lidia Ravera

Fino al 28-6-2025 – Sulle Mura il “Molino che Racconta”: quattro serate tra cultura, arte e comunità. IL PROGRAMMA

Fino al 6-7-2025 – “Ritratti”: l’artista gavorranese Emiliano Baldi espone alle Clarisse

Fino al 7-9-2025 – Giubileo: in mostra alle Clarisse i capolavori del Rinascimento dalla Collezione Luzzetti

ISOLA DEL GIGLIO

Fino al 29-6-2025 – Al Giglio sbarca il festival letterario Libecciata. Da Irvine Welsh a Sacha Naspini: ecco tutti gli ospiti

MAGLIANO IN TOSCANA

Fino al 28-6-2025 – Il jazz internazionale torna a Pereta: due serate di tra musica e convivialità

MANCIANO

27-6-2025 – Alla scoperta del centro storico: sette passeggiate guidate per conoscere il borgo

Fino al 20-8-2025 – L’arte di Bożena Krol Legowska in mostra a Le Stanze e nel centro storico

MASSA MARITTIMA

Fino al 6-7-2025 – “Dialoghi” tra dieci artisti: mostra collettiva alla Galleria Spaziografico

MONTE ARGENTARIO

Fino al 4-7-2025 – Le notti d’oro de “La Strega del Mare” rivivono nella mostra fotografica di Enzo Russo

ORBETELLO

Fino al 26-6-2025 – L’arte di Fiamma Morelli in mostra all’ex Frontone: tra bellezza e innovazione

Fino al 27-7-2025 – Un mese tra arte e artigianato: alla Guzman c’è il festival delle ceramiche

PITIGLIANO

Fino al 30-6-2025 – Mostra fotografica “De Rerum Plastic – Natura”: Sèléne De Condat espone a Pitigliano

ROCCASTRADA

Fino al 29-6-2025 – Fine settimana di eventi a Roccastrada, tra escursioni sulle vie etrusche, arte diffusa e musica nel borgo

Fino al 29-6-2025 – Al via la rassegna culturale “RoccArte”: incontri, esposizioni e musica nel borgo

SORANO

Fino al 28-6-2025 – A San Giovanni torna la Disfida delle contee, con assaggi di vini contadini

SABATO 28 GIUGNO

AMIATA

Fino al 12-7-2025 – “Anima Mundi, il corpo è una porta”: Francesca Bonini espone ad Arcidosso

CAPALBIO

28-6-2025 – Libro “Perche proprio tu”: rinascere dopo la relazione con un narcisista. Presentazione a Capalbio

Fino al 29-6-2025 – Al via il mercatino dell’artigianato e del modernariato: dai mobili all’abbigliamento

Fino al 29-6-2025 – Al Nuovo cinema Tirreno arrivano “I nipoti dei fiori”: in sala anche il regista

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

28-6-2025 – Il Mercato dello scambio in collina arriva a Vetulonia: «Un modo per valorizzare il riuso»

Fino al 29-6-2025 – Da Musica di mare al mercatino di Vetulonia: weekend di eventi a Castiglione della Pescaia

CINIGIANO

Fino al 29-6-2025 – Sfida tra band: tre giorni di musica con il Cinigiano Blues Contest

FOLLONICA

Fino al 29-6-2025 – Acquagym e yoga con Insieme in rosa. Follonica paese del ben-essere

GROSSETO

28-6-2025 – Lo SlotMob fa tappa in città: «Anche Grosseto dice no al gioco d’azzardo»

28-6-2025 – Parte Appunti di viaggio: passeggiata nel Parco della Maremma e degustazione enogastronomica

28-6-2025 – Dalla musica del cinema con l’Orchestra Città di Grosseto alla “Ballata di Tiburzi e Puccini”: i prossimi appuntamenti con Parco aperto

Fino al 28-6-2025 – Sulle Mura il “Molino che Racconta”: quattro serate tra cultura, arte e comunità. IL PROGRAMMA

Fino al 6-7-2025 – “Ritratti”: l’artista gavorranese Emiliano Baldi espone alle Clarisse

Fino al 7-9-2025 – Giubileo: in mostra alle Clarisse i capolavori del Rinascimento dalla Collezione Luzzetti

ISOLA DEL GIGLIO

Fino al 29-6-2025 – Al Giglio sbarca il festival letterario Libecciata. Da Irvine Welsh a Sacha Naspini: ecco tutti gli ospiti

MAGLIANO IN TOSCANA

Fino al 28-6-2025 – Il jazz internazionale torna a Pereta: due serate di tra musica e convivialità

MANCIANO

28-6-2025 – Nuovo appuntamento con “Le voci della storia: si parla della famiglia Chiti e la musica a Manciano

Fino al 20-8-2025 – L’arte di Bożena Krol Legowska in mostra a Le Stanze e nel centro storico

MASSA MARITTIMA

28-6-2025 – 60 anni di sbandieratori: si festeggia con il corteo storico tra le vie della città

Fino al 6-7-2025 – “Dialoghi” tra dieci artisti: mostra collettiva alla Galleria Spaziografico

MONTE ARGENTARIO

Fino al 4-7-2025 – Le notti d’oro de “La Strega del Mare” rivivono nella mostra fotografica di Enzo Russo

ORBETELLO

Fino al 27-7-2025 – Un mese tra arte e artigianato: alla Guzman c’è il festival delle ceramiche

PITIGLIANO

Fino al 30-6-2025 – Mostra fotografica “De Rerum Plastic – Natura”: Sèléne De Condat espone a Pitigliano

ROCCASTRADA

28-6-2025 – In cammino sulla Via delle città etrusche: escursione gratuita tra natura e memoria

Fino al 29-6-2025 – Fine settimana di eventi a Roccastrada, tra escursioni sulle vie etrusche, arte diffusa e musica nel borgo

Fino al 29-6-2025 – Al via la rassegna culturale “RoccArte”: incontri, esposizioni e musica nel borgo

SCARLINO

28-6-2025 – Festa della birra: al via la prima edizione in piazza Gramsci. Ospite Alessandro Paci

SORANO

Fino al 28-6-2025 – A San Giovanni torna la Disfida delle contee, con assaggi di vini contadini

DOMENICA 29 GIUGNO

AMIATA

Fino al 12-7-2025 – “Anima Mundi, il corpo è una porta”: Francesca Bonini espone ad Arcidosso

CAPALBIO

Fino al 29-6-2025 – Al via il mercatino dell’artigianato e del modernariato: dai mobili all’abbigliamento

Fino al 29-6-2025 – Al Nuovo cinema Tirreno arrivano “I nipoti dei fiori”: in sala anche il regista

Fino al 6-8-2025 – Rocas torna a esporre: mostra a palazzo Collacchioni dopo 40 anni di “silenzio pittorico”

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

Fino al 29-6-2025 – Da Musica di mare al mercatino di Vetulonia: weekend di eventi a Castiglione della Pescaia

CINIGIANO

Fino al 29-6-2025 – Sfida tra band: tre giorni di musica con il Cinigiano Blues Contest

FOLLONICA

Fino al 29-6-2025 – Acquagym e yoga con Insieme in rosa. Follonica paese del ben-essere

GROSSETO

29-6-2025 – Le musiche indimenticabili di Chopin: concerto pianistico a Montepescali

Fino al 6-7-2025 – “Ritratti”: l’artista gavorranese Emiliano Baldi espone alle Clarisse

Fino al 7-9-2025 – Giubileo: in mostra alle Clarisse i capolavori del Rinascimento dalla Collezione Luzzetti

ISOLA DEL GIGLIO

Fino al 29-6-2025 – Al Giglio sbarca il festival letterario Libecciata. Da Irvine Welsh a Sacha Naspini: ecco tutti gli ospiti

MANCIANO

Fino al 20-8-2025 – L’arte di Bożena Krol Legowska in mostra a Le Stanze e nel centro storico

MASSA MARITTIMA

Fino al 6-7-2025 – “Dialoghi” tra dieci artisti: mostra collettiva alla Galleria Spaziografico

MONTE ARGENTARIO

Fino al 4-7-2025 – Le notti d’oro de “La Strega del Mare” rivivono nella mostra fotografica di Enzo Russo

ORBETELLO

Fino al 27-7-2025 – Un mese tra arte e artigianato: alla Guzman c’è il festival delle ceramiche

PITIGLIANO

Fino al 30-6-2025 – Mostra fotografica “De Rerum Plastic – Natura”: Sèléne De Condat espone a Pitigliano

ROCCASTRADA

Fino al 29-6-2025 – Fine settimana di eventi a Roccastrada, tra escursioni sulle vie etrusche, arte diffusa e musica nel borgo

Fino al 29-6-2025 – Al via la rassegna culturale “RoccArte”: incontri, esposizioni e musica nel borgo

SCARLINO

22-6-2025 – Al Castello di Scarlino torna la rassegna “Letteratura & Teatro”: IL PROGRAMMA