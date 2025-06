GROSSETO – Tutto pronto per il recupero della gara contro il San Marino, rinviata a seguito della morte di papa Bergoglio. Il match si giocherà sabato 28 giugno, alle 16, sul diamante del campo comunale La Ciarulla Serravalle. Il Big Mat Bsc Grosseto si presenterà senza Sireus, Artitzu e Daza, impegnati in nazionale, e senza altri giocatori chiave, come Giordani e Sellaroli. Sul monte di lancio salirà il giovanissimo Di Pietro mentre nel line up ci saranno molti under grossetani.

“Siamo pronti ad affrontare questa trasferta – commenta il presidente Antonio Pugliese -. Avremmo preferito giocare a ranghi completi, ma va bene lo stesso. Sono molto contento del fatto che esordiranno ragazzi del nostro vivaio, sono emozionato per la prima da partente di Tommaso Di Pietro e ringrazio il nostro pitching coach, Emiliano Ginanneschi, per il grande lavoro fatto quest’inverno che ha favorito la crescita in maniera esponenziale dei nostri giovani. In campo ci saranno Rinaldi, Orlandini, Risico e Attriti (nella foto di Noemy Lettieri, ndr) contemporaneamente, senza considerare Tommaso Piccinelli che oramai è un veterano. Si è parlato molto, a volte anche troppo, del fatto che non ci fosse più il vivaio del Bsc, ecco credo che questa partita sia la risposta. Il risultato passa in secondo piano quando vedi crescere i tuoi ragazzi. Un ringraziamento particolare va a Enrico Vecchi che ha sempre creduto e lavorato con i nostri under 18, sacrificando ore di lavoro e togliendo tempo alla famiglia per fare extra allenamenti e per mettere questo gruppo in condizione di competere. Grazie davvero a tutto il nostro staff”.