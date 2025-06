GROSSETO – Il quartiere Oliveto sarà presto regolato come zona 30. Questa la decisione assunta dalla Giunta comunale grossetana, su richiesta dei cittadini residenti, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza e incentivare la mobilità dolce.

“Con l’accesso unico attraverso via Arcidosso, l’area è naturalmente adatta a questa misura, che ridurrà la velocità massima a 30 km/h, proteggendo ciclisti e pedoni che ogni giorno percorrono il percorso ciclopedonale che collega il centro alle frazioni balneari di Marina di Grosseto e Principina a Mare – commentano il primo cittadino Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alla Mobilità Riccardo Megale -. L’Amministrazione comunale conferma il suo impegno nel rendere la città più sicura per tutti, già avviato con il recente miglioramento dell’attraversamento ciclabile su viale della Repubblica”.

“Siamo davvero contenti della decisione dell’Amministrazione comunale di istituire la zona 30 nel nostro quartiere commenta Paolo Madrucci, coordinatore del nucleo Oliveto del Controllo del vicinato -. Avevamo richiesto questo provvedimento per garantire una maggiore sicurezza a tutti, residenti, ciclisti e pedoni. La ciclabile che attraversa il quartiere è ormai una via fondamentale per coloro che si dirigono verso il mare, e con gli ultimi lavori di rifacimento dell’asfalto e l’installazione di nuovi impianti di illuminazione, è diventata un’importante arteria di collegamento. Avere una velocità limitata a 30 km/h significa ridurre i rischi e tutelare maggiormente la sicurezza di chi si muove a piedi o in bicicletta. La nostra richiesta è stata ascoltata e accolta con attenzione dall’Amministrazione, che sta dimostrando un impegno concreto per migliorare la vivibilità del quartiere”.