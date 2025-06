FOLLONICA – Ottimi piazzamenti per le atlete del Follonica Hockey 1952 Settore Pattinaggio Artistico alla rassegna nazionale Uisp di Calderara di Reno, prima tranche della maratona estiva di gare nazionali. La stagione si è aperta con la tradizionale rassegna UISP di Calderara di Reno, dove le follonichesi hanno partecipato con impegno, ottenendo piazzamenti di rilievo e diverse medaglie.

Nella specialità del libero, si segnalano risultati di spicco tra le prime cinque posizioni: Alice Galgani si è classificata seconda nella categoria Esordienti Regionali B, conquistando la medaglia d’argento; Sofia Pisani ha ottenuto il terzo posto nella categoria Allievi A, aggiudicandosi la medaglia di bronzo; Matilde Galgani ha raggiunto il quarto posto, sempre nella Esordienti Regionali B; quinta piazza infine per Vanessa Paini negli Allievi Regionali B.

Anche nella disciplina della solo dance sono arrivati buoni risultati, con due piazzamenti nelle prime cinque: Gaia Bucciacchio Gaia è arrivata quinta nei Cadetti Nazionali; quindicesima piazza per Vanessa Paini negli Allievi Nazionali 2012

Tra la sesta e la decima posizione si segnalano Sofia Contri, sesta negli Allievi B (libero); Melissa Giovannelli, sesta nella Senior Internazionali (solo dance) e Gaia Bucciacchio, nona nella Divisione Nazionale A2 (libero)

Oltre la decima posizione, hanno comunque ottenuto buoni riscontri Sofia Pisani, sedicesima negli Allievi Internazionali (solo dance), Vittoria Bracco, piazzatasi quattordicesima nei Cadetti B (libero) e ventesima nei Cadetti Internazionali (solo dance) e Matilde Rizzo e Kendra Latini, rispettivamente quindicesima e diciannovesima nella Esordienti Regionali B 1 Sem A Fantoni, diciannovesima nella Esordienti Regionali A 1 Sem A; Fabbri è arrivata ventitreesima nella Esordienti Regionali A 1 Sem B e infine Ginevra Godano ha fatto suo il ventottesimo posto nella Giovanissimi B (libero).

Una nota particolare per Vittoria Zuccherini, iscritta nella Divisione Nazionale B, che non ha potuto prendere parte alla gara a causa di un infortunio avvenuto pochi giorni prima della partenza: a lei vanno gli auguri di pronta guarigione da parte di tutta la squadra.

La società Follonica Hockey 1952 esprime soddisfazione per l’impegno, i risultati e lo spirito con cui le ragazze hanno affrontato questa prima importante tappa nazionale. Un sentito ringraziamento va anche allo staff tecnico e alle famiglie per il supporto continuo e fondamentale.