GROSSETO – Giornata di incontri istituzionali per il console generale degli Stati Uniti Daniela Ballard, in visita in Toscana. A Firenze questa mattina ha incontrato il Prefetto di Grosseto Paola Berardino.

“Il colloquio, che si è svolto in un clima di grande cordialità, ha rappresentato un importante momento di dialogo su tematiche di comune interesse sotto il profilo economico, culturale e della sicurezza e un’occasione per ribadire gli ottimi rapporti di stima e collaborazione che contraddistinguono le relazioni tra Italia e Stati Uniti – dichiarano dalla Prefettura -. Il prefetto ha poi illustrato le bellezze cultuali e paesaggistiche che connotano la zona di Grosseto e della sua intera Provincia e il console ha espresso il desiderio di poter presto visitare nuovamente il territorio auspicando che possano ulteriormente intensificarsi i flussi di cittadini americani che sono da sempre particolarmente attratti dall’Italia e dai siti dalla Maremma”.

L’incontro si è concluso con il proposito di promuovere ulteriori occasioni di confronto e con il rituale scambio dei doni.

A Grosseto Ballard è stata accolta in municipio dal sindaco e dal presidente del Consiglio Comunale Fausto Turbanti: “Questa mattina ho avuto l’onore e il piacere di accogliere nel mio ufficio in municipio la console generale statunitense Daniela Ballard – commenta Antonfrancesco Vivarelli Colonna –: Si è trattato di un dialogo amichevole e costruttivo. Il rapporto tra il nostro territorio e gli Stati Uniti è da sempre solido: forte l’impatto nel settore turistico e in quello imprenditoriale e dell’export. Alla console generale ho anticipato l’intenzione mia e dell’Amministrazione che rappresento di stringere ulteriormente il legame tra la nostra comunità e quella statunitense, magari anche tramite un’attività di gemellaggio che favorisca lo sviluppo di importanti sinergie istituzionali, culturali ed economiche”.