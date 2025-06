FOLLONICA – Aggiornamento ore 16.46 – La donna investita ha 46 anni. Non sarebbe in pericolo di vita.

News ore 16.07 – Incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi, 27 giugno, in via Litoranea, all’incrocio con via Bellini.

Dalle prime informazioni sulla dinamica, uno scooter avrebbe investito una donna che stava attraversando la strada sulle strisce pedonali. Nell’impatto anche la persona alla guida dello scooter è caduta, ma senza riportare lesioni importanti.

La donna investita è stata invece soccorsa dal personale della medicina. Al momento non sono note le sue condizioni, ma è stato attivato l’elisoccorso Pegaso che la sta trasferendo all’ospedale delle Scotte di Siena.

Sul posto, oltre ai soccoritori, sono intervenuti gli agenti della Polizia municipale e i carabinieri.