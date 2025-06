SCARLINO – «Restate in casa con le finestre chiuse». Il Comune di Scarlino ha inviato una nota sulla grossa nube bianca che si è innalzata sopra all’area industriale del Casone.

«Si informa la popolazione che, pochi minuti fa, è stata segnalata l’emissione di fumo dallo stabilimento Solmine. Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco e le Forze dell’Ordine, che stanno effettuando tutte le verifiche necessarie» scrive il Comune.

«In via precauzionale, si invita la cittadinanza a restare in casa e a mantenere chiuse le finestre, in attesa di ulteriori aggiornamenti che saranno tempestivamente comunicati. Si raccomanda di mantenere la calma e di seguire solo le comunicazioni ufficiali. Il Comune è in costante contatto con le autorità competenti e vi terrà informati sull’evoluzione della situazione».

