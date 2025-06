GROSSETO – Stefano Cappelli è un’icona del Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud. Da 38 anni lavora per il Consorzio e conosce benissimo l’ente. Si occupa in particolare di irrigazione e con i suoi colleghi si prende cura dell’impianto irriguo consortile: una lunga preparazione invernale e primaverile per fare in modo che l’impianto sia pronto a dare acqua alla Maremma già a inizio estate. E’ stata una stagione irrigua complessa, perché le piogge hanno reso torbida l’acqua dell’Ombrone rendendo difficoltosa l’attivazione: ma ora che sulla Maremma splende il sole l’irrigazione funziona a pieno regime.