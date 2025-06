Foto di repertorio

RIBOLLA – Ancora ciclismo amatoriale sulle strade della maremma con la quinta edizione del Trofeo “Gualtiero Luzzetti” in programma domenica mattina a Ribolla. La classica manifestazione, patrocinata dalla Provincia di Grosseto, sarà organizzata dal Marathon Bike di Grosseto e Avis, sotto l’egida Uisp. I partecipanti si ritroveranno dalle 8 alle 9.15 presso il bar Chalet di Ribolla, il via verrà dato alle 9.30.

Il tragitto prevede il passaggio a Pian dei Bichi, Braccagni, località Magia, località Castellaccia, per tre volte per un totale di chilometri 70. Il finale a un chilometro da Montemassi. Nell’albo d’oro della manifestazione figura il senese Paolo Gentili, che si impose nella prima edizione che andò in scena il giorno di pasquetta del 2019 a Vetulonia. Nel 2022 fu la volta di Riccardo Cicognola e Stefano Ferruzzi. Nel 2023 a vincere fu Marco Giacomi che si impose a Nomadelfia; l’anno scorso due partenze con due vincitori a Giuncarico: Vincenzo Borzi nella prima partenza e Federico Colonna.