GROSSETO – Sono ventidue le candeline sulla torta di Dilettando che, come accaduto per le ultime edizioni, torna con la formula abbinata ad Avis e la presenza in qualità di main sponsor di Fondazione CR Firenze. Come lo scorso anno, sono nove le tappe del tour 2025 della trasmissione dedicata al dilettantismo artistico che porterà sui palcoscenici delle piazze di una buona parte della provincia di Grosseto e non solo, settanta “dilettandi”, ossia dilettanti che si dilettano.

Insieme a Carlo Sestini ricordiamo l’eterogeneo staff di Dilettando, con le vallette, tra cui la veterana Francesca Magdalena Giorgi, la simpatica sassofonista Vanessa Guadagno, Cristina Cherubini, Debora Capecchi e Sara Buccolieri. In alcune puntate sarà possibile ammirare gli splendidi costumi della cosplayer Valentina Serini e in alcune puntate la presenza dell’attore Denci. A questi si aggiungono la responsabile della giuria e coordinatrice Marisa Lunghini, la responsabile di palco, Silvia Bertini, la regista Orsola Vigorito, i cameraman Samuele Cottini, Mario Fontani, Gianfranco D’Agostino, Gianni Armonia e Loriano Bartalucci, i tecnici Gianluca Rallo per Service K38, Alberto e Caterina Guazzi, il fotografo di scena Massimo Fontani. Le scenografie e la grafica sono, come sempre, curate da CTP 2000.

Nove puntate, suddivise in sette tappe, una semifinale a Sorano il 22 agosto e la finalissima a Grosseto il 6 settembre. In ogni puntata saranno assegnati 4 premi; ai primi tre classificati e alla esibizione giudicata più simpatica con il premio Simpatia. Chiunque voglia provare l’ebbrezza del palco e apparire in TV, può contattare dunque contattare il 348/3536655

DILETTANDO E AVIS ANCORA INSIEME

Continua la collaborazione tra Dilettando e Avis, perché l’estate è uno dei periodi dove si registra il calo maggiore delle donazioni di sangue e plasma. Sebbene l’andamento mostri un sostanziale leggero incremento nei primi cinque mesi dell’anno, non ci possono essere distrazioni, pena una possibile grave carenza proprio nel periodo feriale, dove si possono manifestare anche maggiore richieste di risorsa. Discorso a parte il plasma, per il quale si richiede un incremento delle donazioni a fronte di un suo sempre maggiore impiego nella realizzazione di farmaci salvavita. Ricordiamo che a livello italiano vi è autosufficienza solo il per il 70% di quello che viene inviato alla trasformazione. Questi momenti di promozione nelle piazze e in tv di un gesto così semplice, diventano fondamentali per incrementare e tenere alta l’attenzione, richiamando tutti al senso collettivo di responsabilità nei confronti di un Sistema Sanitario universale. Così ogni puntata conterrà uno spazio Avis, dove saranno raccontate testimonianze di vita e le sezioni avisine consegneranno un riconoscimento ai donatori per particolari meriti.

LE DATE

3 luglio – Capalbio (Borgo Carige) – Come accade lo scorso anno la stagione prende il via a Borgo Carige, nel comune di Capalbio, dove la sezione Avis locale, con il contributo fondamentale della amministrazione comunale del sindaco Gianfranco Chelini, ha allestito il palco sul sagrato della chiesa, grazie alla collaborazione del parroco don Marcello Serio, che ha recentemente festeggiato i 31 anni di sacerdozio in quella parrocchia. L’ospite della puntata sarà il progetto “Cantautori in Tour” con Rosalba Sonori ed Elisabetta Cima. Il premio per il primo classificato sarà intitolato a Franco Romani, storico presidente di Avis Capalbio.

9 luglio – Follonica – Era dal 2019 che una puntata non tornava nella seconda città della provincia. Stiamo parlando di Follonica che ospiterà le telecamere di Dilettando il 09 luglio. Il palco è allestito in piazza a Mare e anche qui sarà una vera battaglia tante anche la qualità dei concorrenti che si contenderanno il premio dedicato alla memoria di Mario Buoncristiani, storico presidente del Carnevale di Follonica, venuto a mancare lo scorso anno.

16 luglio – Magliano in Toscana – Dopo aver ospitato la semifinale del 2024, Magliano in Toscana torna ad essere protagonista di una delle tappe, grazie alla amministrazione comunale. Nella suggestiva piazza delle Repubblica davanti alla chiesa di San Giovanni Battista sarà allestito il palco della per dare vita a una puntata che si è sempre dimostrata di altissimo livello. Ospite della puntata Max Gentilesca, il clone canora di Barry White e Mario Biondi.

24 luglio – Campeggio Principina — Principina a Mare – Per il quarto anno consecutivo Dilettando approda a a Principina a Mare, all’interno di una struttura turistica come il campeggio Principina, che fa parte della galassia di Sistema Srl. Il palco è quello dello spazio eventi all’interno della struttura diretta da Laila Sabadini e immersa in una delle pinete più belle del mondo. Il primo premio di questa puntata sarà dedicato ad Alessandra Paciarotti, una amica, sostenitrice di Dilettando, scomparsa lo scorso anno a gennaio.

7 agosto – Massa Marittima – E’ senza dubbio la location che può annoverare maggiori presenze e al contempo il più magico della provincia. Mitici i suoi concorrente, tra i quali se ne distingue uno, Rosi Porcu, una delle beniamine della piazza Garibaldi. Qui grazie all’Avis di Massa Marittima e al patrocino del Comune e della Società dei Terzieri torna un appuntamento che ormai è una tradizione che si rinnova per i primi giorni di agosto, con il palco naturale del sagrato del Duomo di San Cerbone, appena interessato da Lirica in piazza.

12 agosto – Castel del Piano – Piazza Garibaldi – Penultima tappa della edizione 2025, Castel del Piano ospita questa trasmissione nell’unica puntata sul territorio amiatino. Dopo la semifinale del 2023 e la puntata dello scorso anno, grazie alla Nuova Pro Loco di Castel del Piano, è l’amministrazione della sindaca Cinzia Pieraccini e la collaborazione della sezione di Avis Comunale Castel del Piano e la Nuova Pro Loco, a ripetere questa gara, offrendo una opportunità per tutti i dilettanti del comprensorio per avere a disposizione il palco di Dilettando con Avis. Al vincitore sarà consegnato il premio intitolato al compianto Andrea Savelli, presidente della sezione Avis, prematuramente scomparso la settimana precedente alla Pasqua.

15 agosto – Arlena di Castro – piazzale Allerona – Il Ferragosto ad Arlena di Castro nel viterbese ha il sapore di Dilettando. L’ultima puntata di selezione vedrà protagonista il piazzale Allerona. Organizzata dal comune di Arlena di Castro e da Arlena Eventi la cui direzione artistica è affidata a Francesco Vigliarolo questa puntata farà emergere i dilettanti artisti di questa parte del territorio di Viterbo.

22 agosto – Semifinale – Sorano – Dilettando quest’anno arriva per la prima volta a Sorano, dove sarà addirittura organizzata la semifinale della edizione 2025. A questa parteciperanno i sette premi simpatia e i sette terzi posti, oltre al secondo e terzo classificato del contest de il Giunco. Dalla semifinale solo i primi tre classificati avranno la possibilità di proseguire il percorso con l’accesso alla finalissima.

6 settembre – Finalissima – Grosseto – Teatro Moderno – Siamo all’ultimo atto della edizione 2025 di Dilettando e diventa protagonista il Comune di Grosseto con l’organizzazione della finalissima. Evento questo che accade da dodici anni consecutivi. Nel tempo la finale è traslocata da piazza Dante al teatro Moderno, location che garantisce un contenimento notevole dei costi e la sicurezza di non avere problemi legati al meteo. La serata finale permetterà di consegnare al vincitore della finalissima il trofeo intitolato a Natalino Galgani, figura di spicco del panorama culturale e gestore di diversi locali, icone in cui molti giovani di ieri hanno trascorso i momenti di divertimento. Dallo scorso anno ricordiamo la novità del trofeo in bronzo realizzato nel 1985 dall’artista Lucio Parigi e donato dall’Avis di Grosseto, con effigie una svettante vittoria, sarà rimesso in palio nella edizione successiva e il nome del vincitore apposto sulla base di questa scultura che ogni anno si arricchirà di prestigio. La finalissima prevede riconoscimenti anche per il secondo e il terzo classificato, il premio speciale Miller Italia, quello intitolato a Dino Seccarecci messo in palio dalla Associazione La Farfalla per i giovani emergenti e la novità rappresentata del premio del pubblico presente in teatro.

DILETTANDO IN TV

Grazie alla professionale regia di Orsola Vigorito e allo staff dei cameraman, tutte le puntate saranno trasmesse su Toscana Tv (canale 11) a partire dal 16 luglio tutti i mercoledì alle 21,30 e il giovedì in seconda serata dalle 00,00 circa. Su Siena Tv (canale 91) la messa in onda è prevista per il sabato alle 21 e la domenica alle ore 14. Dilettando 2025 sarà anche trasmessa dalle emittenti regionali TVA Campania e TeleMarche e nei canali in streaming di Teatro TV e RTVWEB.

CONTEST DEL GIUNCO

Per le esibizioni che non hanno ottenuto premi esiste la possibilità del ripescaggio grazie al contest de il Giunco. Compilando un form si darà la possibilità alle prime tre esibizioni che hanno ottenuto complessivamente il maggior numero di voti di rimettersi in gioco (il secondo e il terzo di accedere alla semifinale e il vincitore alla finalissima).

Amministrazioni e associazioni coinvolte: Comune di Capalbio, Avis sezione Capalbio, Comune Follonica, Avis sezione di Follonica, Campeggio Principina, Sistema Srl, Avis Sezione Massa Marittima, Comune di Massa Marittima, Società dei Terzieri Massetani, Comune di Magliano in Toscana, Avis di Magliano in Toscana, Comune di Castel del Piano, Nuova ProLoco di Castel del Piano, Avis Sezione di Castel del Piano, Comune di Grosseto, Avis Sezione di Grosseto, Comune di Arlena di Castro, Comune di Sorano, Avis Sezione di Sorano.

Ricordiamo che i book fotografici realizzati da Massimo Fontani sono disponibili sulla pagina Facebook di Dilettando e sul sito realizzato da Graficamente Web di Orsola Vigorito

Sponsor e sostenitori: Fondazione CR Firenze, Miller Italia, Elettromoderna, Azienda vitivinicola “la Cura”, ITS EAT, Lux Events, CTP 2000, Parrucchiere Fabio, Edilposatori Walter e Alessandra Paciarotti di Walter Paciarotti, Agente Generali Maurizio Marraccini, Banca Tema, Campeggio Principina.

–

Sono intervenuti Carlo Vellutini e Francesca Peri per la Fondazione CR Firenze, la sindaca di Massa Marittima Irene Marconi, il vice sindaco di Capalbio Giuseppe Ranieri, l’assessore alla Cultura di Grosseto Luca Agresti, l’assessore del Comune di Magliano Gianfranco Pastorelli, la direttrice di ITS EAT Academy Paola Parmeggiani, il funzionario di Banca Tema Dino Cibecchini, il presidente di Avis Capalbio Flavio Carruana, quello di Avis Massa Marittima Roberto Cecchini, la presidente di Avis Toscana Claudia Firenze, il sindaco di Arlena di Castro Publio Cascianelli, e per CTP2000 Eleonora De Lalla