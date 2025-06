PORTO SANTO STEFANO – Sono state consegnate questa mattina, nella sede dell’Ufficio circondariale marittimo di Porto Santo Stefano, le medaglie d’oro per lunga navigazione ai marittimi iscritti nel Circondario marittimo di Porto Santo Stefano che, nel corso della loro carriera, si sono distinti per oltre vent’anni di servizio continuativo in mare, svolto con disciplina, onore e senso del dovere.

Alla presenza del capo del Circondario marittimo, Francesco Balsamo, sono state consegnate le medaglie e i diplomi di merito, con un intervento che ha evidenziato il profondo valore simbolico e morale dell’iniziativa.

Nel suo intervento, il comandante Balsamo ha ricordato come «la lunga navigazione rappresenti non solo un percorso professionale di grande valore, ma anche un’eredità di esperienza, sacrificio e determinazione che costituisce un esempio virtuoso per le nuove generazioni di lavoratori del mare».