SANTA FIORA – Il Consiglio comunale di Santa Fiora ha approvato, su proposta dell’assessora alla Cultura Serena Balducci, la mozione “Difendiamo i Diritti e il Diritto” promossa dal Coordinamento nazionale degli enti locali per la pace e i diritti umani.

La mozione, adottata in occasione della Giornata internazionale dei diritti umani, è un appello forte alla difesa del diritto internazionale, dei diritti umani e della pace, in un momento storico segnato da gravissime violazioni nei teatri di guerra di tutto il mondo.

“Con questo importante documento Santa Fiora conferma la propria vocazione a essere comunità attiva e consapevole nella costruzione della pace, nella promozione dei diritti e nella difesa della dignità umana – spiega Serena Balducci, assessora alla Cultura di Santa Fiora -. È una mozione del Coordinamento nazionale degli enti locali per la pace e i diritti umani, che è lo stesso organismo che organizza la Marcia per la Pace Perugia-Assisi. Difendiamo i Diritti e il Diritto è un forte atto politico e morale che si riferisce agli abomini e alle violazioni dei diritti umani che avvengono in guerra: in particolare oggi si guarda a quanto accade nella Striscia di Gaza, ma anche a tutti i conflitti aperti nel mondo. Il Comune di Santa Fiora intende riaffermare il proprio ruolo di città della pace, in quanto città natale di Padre Ernesto Balducci, e avviare un percorso concreto di impegno per la pace. Non sarà dunque l’unica azione intrapresa: nei prossimi cinque anni continueremo a presentare atti, a promuovere iniziative e a prendere posizioni nette contro la guerra. La mozione esprime inoltre la volontà di sostenere un processo di democratizzazione dell’Onu e riafferma il ruolo centrale delle Nazioni Unite nella difesa della legalità, dei diritti umani e della pace. Con questo voto, Santa Fiora rinnova, inoltre, l’adesione al Coordinamento nazionale degli enti locali per la pace e i diritti umani”.

Attraverso l’approvazione di questa mozione, il Comune di Santa Fiora riafferma il proprio sostegno ai valori fondamentali della Costituzione italiana, della Carta delle Nazioni Unite e della Dichiarazione universale dei diritti umani, chiede al Governo italiano e all’Unione Europea di rafforzare l’impegno per la pace e per il ruolo dell’Onu nella risoluzione dei conflitti; aderisce alla Campagna per il rafforzamento e la democratizzazione dell’Onu, promossa in occasione dell’80° anniversario della sua fondazione; accoglierà nella propria città uno dei rappresentanti dei popoli che parteciperanno all’Assemblea dell’Onu dei Popoli (6-12 ottobre 2025) e alla Marcia della Pace Perugia Assisi “Imagine All The People” (12 ottobre 2025); collaborerà attivamente con il Coordinamento nazionale degli enti locali per la pace e i diritti umani nella realizzazione del programma delle attività.