RISPESCIA – Sarà una delle serate più attese dell’estate e di certo tra le più incandescenti dell’edizione 2025 di Festambiente, quella di giovedì 8 agosto. Sul palco del festival nazionale di Legambiente (che quest’anno taglia il traguardo della trentasettesima edizione) salirà Giancane con il suo Estate Magica Tour.

“Un concerto che promette di essere molto più di una performance musicale – dichiarano gli organizzatori -. Sarà un rito collettivo, un’esplosione di suoni, pensieri e sarcasmo per reagire (con consapevolezza e disincanto) al rumore del mondo. Organizzata da Legambiente nel cuore della Maremma toscana, nel suggestivo scenario del centro nazionale per lo sviluppo sostenibile di Rispescia (Gr), Festambiente è il festival dell’ecologia e della solidarietà, dell’impegno civile e della partecipazione, dove ogni anno si danno appuntamento migliaia di persone, attivisti, famiglie, giovani, studenti, esperti, rappresentanti delle istituzioni, della società civile, dell’impresa e artisti”.

Cinque giorni di concerti, cinema all’aperto, incontri, dibattiti, degustazioni, mostre, sport e laboratori per bambine e bambini: una città ecologica dove si immagina e si costruisce il futuro. Un laboratorio di idee, sostenibilità e giustizia sociale in cui si uniscono cultura, ambiente, attualità e intrattenimento.

In questo contesto carico di visioni e possibilità, l’8 agosto toccherà a Giancarlo Barbati, in arte Giancane, infiammare il pubblico con la sua energia e il suo inconfondibile stile. Ex componente del celebre gruppo romano Il Muro del Canto, Giancane è oggi uno degli artisti più riconoscibili della scena indipendente italiana. Con due album di culto – Una vita al top (2016) e Ansia e disagio (2017), ha costruito un linguaggio unico, fatto di sonorità folk e rock’n’roll, testi affilati e una capacità rara di raccontare il presente con ironia feroce e autenticità.

Dopo oltre 250 date in tutta Italia, la collaborazione con Zerocalcare per le colonne sonore delle serie Netflix Strappare lungo i bordi e Questo mondo non mi renderà cattivo, e l’uscita dell’album Tutto Male, Giancane è tornato sui palchi con tutta la sua forza visionaria.

“Giancane rappresenta perfettamente lo spirito libero, critico e creativo che vogliamo portare a Festambiente – dichiara Angelo Gentili, coordinatore del festival e membro della segreteria nazionale di Legambiente. I suoi testi, la sua musica e il suo modo di stare sul palco sono uno specchio dissacrante della nostra società, capace di farci riflettere e divertire, di scuoterci e unirci. La sua presenza qui è un invito a non spegnere la coscienza e a restare vivi, anche quando tutto intorno vacilla”.

“L’Estate Magica Tour è energia cruda, risate taglienti, emozione senza filtri – concludono gli organizzatori -. Dai brani che lo hanno reso celebre (come Ipocondria con Rancore) a quelli più recenti scelti da Zerocalcare, passando per le sue canzoni-manifesto che sanno parlare alla pancia e al cuore, Giancane ci porterà in un viaggio sonoro e politico che è anche un atto di resistenza culturale. Perché oggi, cantare con intelligenza, rabbia e ironia, è ancora un gesto rivoluzionario”.

L’appuntamento è per giovedì 8 agosto a Festambiente, Rispescia (GR). L’ingresso è gratuito. Tra gli altri appuntamenti: il 6 agosto Eugenio In Via Di Gioia, il 9 agosto Africa Unite & The Bluebeaters – The Originals, il 10 agosto Bandabardò (in apertura Andrea Gozzi, a seguire Sandrino the killer DJ Set). Tutte le informazioni sono su www.festambiente.it.