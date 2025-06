GROSSETO – Brutta sorpresa per una coppia al rientro in casa la mattina. Quando alle 7.30 di domenica mattina sono rientrati in casa dopo aver trascorso la notte fuori hanno trovato la casa a soqquadro e la porta finestra del terrazzo forzata.

I ladri hanno rovistato da per tutto, rompendo anche le ante scorrevoli dell’armadio, cercavano probabilmente gioielli e denaro, che non c’erano, o forse sono stati disturbati, tanto da darsi alla fuga dal portone blindato che hanno aperto dall’interno. hanno lasciato tutto aperto e sono scesi per le scale della palazzina senza farsi sentire.

La coppia, che abita nella zona del Casalone, a Grosseto, era uscita di casa alle 19.30 di sabato 21. Non è chiaro in quale momento i ladri si siano intrufolati nell’appartamento.

«Abbiamo fatto denuncia ai Carabinieri – racconta la coppia -. Dopo aver raccolto la denuncia hanno mandato a casa una pattuglia e poi di seguito sono venuti altri tre Carabinieri in borghese che hanno fatto rilievi di impronte e di orme. Vorrei cogliere l’occasione per fare un encomio ai Carabinieri, per come hanno preso a cuore la cosa, spendendosi e facendo rilievi accurati senza sottovalutare nulla. Spero davvero che, dal confronto con il loro data base, riescano ad individuare qualche malvivente magari già conosciuto o presente nei loro data base».